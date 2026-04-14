सावळ्याची जणू सावली मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एन्ट्री, प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी लगेच ओळखलं, म्हणाले...'आता काय सावलीला त्रास देणार?'

MYSTERY ACTRESS IN SAVALYACHI JANU SAVLI REVEALED?: झी मराठी वाहिनीवर मालिकांमध्ये अनेक बदल करण्यात येत आहे. काही मालिकांचा लीप आलय. तर काही मालिकांच्या वेळा बदलल्या आहेत. तर काही मालिकांच्या वेळा १५ मिनिटांनी वाढवण्यात आल्यात. त्यात सावळ्याची जणू सावली या मालिकेला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतोय. आता ही मालिका दुपारच्या सत्रात सुरु करण्यात आली आहे. मालिकेत नवनवीन ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. .त्यात आता 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेत एका नव्या अभिनेत्रीची एन्ट्री होणार आहे. या अभिनेत्रीनं याआधी अनेक मालिकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. आता तिच्या येण्याने सावलीला मदत होणार की अचडण निर्माण होणार हे यणाऱ्या भागतच कळेल. परंतु ती अभिनेत्री नक्की कोण आहे? ते जाणून घेऊया..झी मराठी वाहिनीनं सोशल मीडियावर एक प्रोमो शेअर केलाय. व्हिडिओ कॅप्शनमध्ये 'पुन्हा एकदा नवं वादळ घेऊन ती परत येतेय...' असं लिहण्यात आलं होतं. तसंच प्रोमोमध्ये अभिनेत्री हातात चाकू घेऊन ते बोटावरून फिरवताना दिसतेय. तसंच तिचा या व्हिडिओमध्ये तिचा पुर्ण चेहरा दाखवण्यात आला नाही. फक्त तिचे डोळे दाखवण्यात आले आहेत. परंतु तिची वेगळा अंदाज पाहून चाहत्यांना ती अभिनेत्री कोण आहे कळलं आहे. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून पूर्वा शिंदे ही आहे..सोशल मीडियावर प्रोमो शेअर करताच नेटकऱ्यांनी पर्वाला ओळखलं. अनेकांनी कमेंट करत पुर्वा शिंदेला शुभेच्छा सुद्धा दिल्या. एकाने कमेंट्स करत लिहलं की, 'टीआरपीची क्वीन आली' तर दुसऱ्या एकाने लिहलं की, 'दिशा मॅडमशिवाय काहीच शक्य नाही' 'जिथं मालिका चालत नाही तिथं पुर्वा शिंदे येते' अशा कमेंट्स नेटकरी करताना पहायला मिळताय. .'कोअँक्टर त्रास देतो आणि ते...' सोनाली कुलकर्णीने सांगितला सेटवरचा किस्सा, म्हणाल्या...'माणूस म्हणून किती खाली..'.