'तो जर सर्वांसमोर बोलला किंवा अपमान केला तरी…' अभिनेत्री सविता मालपेकर प्रवीण तरडेबद्दल म्हणाल्या,'सतत प्रवीणच्या डोक्यात...'

SAVITA MALPEKAR SHARES HER EXPERIENCE OF WORKING WITH PRAVIN TARDE: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री सविता मालपेकर यांनी सिनेमासह मालिकांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. त्यांची शिवा मालिकेतील बाई आजीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. तसंच सावळ्याची जणू सावली मालिकेतही त्या पहायला मिळाल्या. त्यानंतर आता देऊळ बंद सिनेमात सुद्धा त्या होत्या. अशातच त्यांनी एका मुलाखतीत प्रवीण तरडेसोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केलाय. .सविता मालपेकर यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी प्रवीण तरडेंबद्दल वक्तव्य केलय. त्यांनी त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितला. त्या म्हणाल्या की, 'प्रवीण शिव्या देतो, स्पष्ट बोलतो असं बरंच काही त्यांच्याबद्दल ऐकलं होतं. मला ते सगळं मान्य आहे. परंतु पहिली गोष्ट म्हणजे तो लेखक, दिग्दर्शक आहे. त्याच्याकडे सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे त्याने त्याच्यासाठी बरीच स्वप्न पाहिली असतील. त्याने त्याचे कष्ट घेतलेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, दिग्दर्शकाला नेहमी वाटत असतं की, निर्मात्याने पैसे लावलेत. त्यामुळे तो सर्वांसमोर बोलला, अपमान केला तरी तितक्याच प्रेमानं तुम्हाला तुमचा सीन आवडेल, काम करा असं म्हणत कौतूक सुद्धा करतो.'.पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या, 'माझ्याकडे शब्द नाहीत परंतु तो माणूस म्हणून फार उत्तम आहे. प्रवीण आणि स्नेहल यांच्या जोडीबद्दल तर किती बोलावं. मी नेहमी म्हणत असते, या जोडप्याला कोणाची नजर नको लागायला' असं म्हणत त्यांनी प्रवीण आणि स्नेहल तरडेचं कौतूक केलय. .'तिला मी आता कोणत्याच सिनेमात घेणार नाही' प्रवीण तरडे पत्नी स्नेहलबद्दल असं का म्हणाले... Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.