'तिला कॅन्सर झालाय आता ती लवकरच...' सविता मालपेकरांचं टक्कल पाहून पसरलेली अफवा, मांजरेकराकडे रडत जात म्हणालेल्या...

KAKSPARSH FAME SAVITA MALPEKAR EMOTIONAL INTERVIEW: सविता मालपेकर या मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत. त्यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक भूमिका साकारल्या. त्यांच्या खलनायिकेच्या भूमिका जास्त चर्चेत आल्या. तसंच त्यांची काकस्पर्श सिनेमातील भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. या भूमिकेसाठी सविता मालपेकर यांनी टक्कल केलं होतं. परंतु टक्कल केल्याचं पाहून त्यांना कॉन्सर झाल्याची अफवा सिनेसृष्टीत पसरली होती. .नुकत्याच राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी काकस्पर्श सिनेमाचा किस्सा सांगितला. त्या म्हणाल्या की, 'मी अभिनयाच्या क्षेत्रात आल्यापासून जवळपास ३२ वर्ष अशा भूमिकेची वाट पाहत होते. माझा कामावर, स्वत:वर विश्वात होता. तेव्हा महेश सरांनी माझ्याकडे बघत विचारलं टक्कल करशील? तेव्हा मी लगेच होकार दिला. सिनेमात जेव्हा सगळ्यांचं टक्कल करायचं होतं तेव्हा सगळ्यात पहिलं मीच केलं. त्यानंतर मी स्कार्प वापरला ना टोपी.'.'तेव्हा मी मेहश सरांच्या घरापासून पाच मिनिटं अंतरावर राहायचे. मेधाने तेव्हा मला स्कार्फ बांधून घरी पाठवलेलं. परंतु ज्यांना मी आवडत नाही, तेव्हा माझा लूक पाहून अनेकांना आनंद झाला. तेव्हा सिनेसृष्टीत सगळ्यांना वाटत होतं की, मला कॅन्सर झाला, आणि मी आता लवकरच जाणार. परंतु मी हे टक्कल कशासाठी केलं हे कोणालाच माहित नव्हतं. तसंच अशीही अफवा पसरलेली की, हे टक्कल करण्यासाठी मी मांजरेकरांकडून खूप मोठी रक्कम घेतली आहे.'.'माझ्याबद्दल खूप काही बोललं जात होतं. तेव्हा मी रडत रडत महेश सरांकडे गेले. त्यांना मी सगळ्या अफवेबद्दल सांगितलं. तेव्हा सरांनी मला त्यांच्या भाषेत विचारलेलं. माझ्याकडे जे काही आहे ते प्रेक्षकांच्या पुण्याई आहे. मी कोणत्या निर्मात्याकडे पैसे मागत नाही. मला ऐवढे पैसे द्या वगैरे. मी जर असं केलं असतं तर पाली हिलला माझा बंगला असता. त्यांच्या बोलण्यानंतर मी शांत झाले.' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या. .तेजश्री प्रधानची बहीण पाहिली? अभिनेत्रीनं शेअर केलेले फोटो पाहून म्हणाल, 'अरे ही डिक्टो कॉपी-पेस्ट'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.