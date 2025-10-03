मला किती वाईट वाटलं हे... सुशांतच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदाच बोलल्या सविता प्रभुणे; म्हणाल्या, 'तो बॉलिवूडमध्ये गेल्यावर...

'पवित्र रिश्ता' ही मालिका टीव्ही इंडस्ट्रीमधील हिट मालिका ठरली. यातील पात्र आणि ते साकारणारे कलाकार दोन्ही प्रेक्षकांच्या कायमचे लक्षात राहिले. या कलाकारांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःची जागा निर्माण केली होती. याच मालिकेमुळे सुशांत सिंह राजपूतला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. या मालिकेत त्याच्यासोबत अंकिता लोखंडे, प्रार्थना बेहेरे, उषा नाडकर्णी, सविता प्रभुणे, प्रिया मराठे हे मराठी कलाकारदेखील होते. मात्र सुशांतने अचानक या जगाचा निरोप घेतला आणि प्रेक्षकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्यावेळेला सगळ्या कलाकारांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या. मात्र सविता प्रभुणे यांनी त्याच्याबद्दल काहीही न बोलणं पसंत केलेलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्याचं कारण सांगितलं आहे. .सविता यांनी 'पवित्र रिश्ता' या मालिकेत अंकिताच्या आईची भूमिका साकारली होती. त्यांचं आणि सुशांतचं खूप छान बॉण्डिंग होतं. सविता यांनी नुकतीच अमोल परचुरे यांच्या कॅच अप' या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी सुशांतबद्दल त्या काहीही का बोलल्या नाहीत याबद्दल सांगितलं. त्या म्हणाल्या, 'मध्ये कोणीतरी एक प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती की या काहीच बोलल्या नाहीत. यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. माझं सोशल मीडिया तुम्ही पाहिलं असेल तर मी कुठल्याही बाबतीत व्यक्त होत नाही. व्यक्त होण्यापेक्षा मला काय वाटतं, हे माझ्यासाठी महत्वाचं आहे. जवळच्या लोकांना सगळ्यांना माहितीये की, मला त्याच्याबद्दल किती वाईट वाटलं. किंवा हे लोक माझ्या किती जवळचे होते.'.सुशांतबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, 'सुशांतबद्दल सांगायचं तर, आम्ही तीन वर्ष सलग एकमेकांसोबत काम केलं होतं. आम्ही दिवसरात्र एकमेकांसोबत काम करत होतो. तो इतका गोड मुलगा होता, कामाच्या बाबतीत इतका शिस्तप्रिय आणि मन लावून काम करणारा होता. फोकस होता. त्यामुळे हा मुलगा पुढे चढतच जाणार हे माहित होतं. तसंच झालं, ३ वर्षांनंतर तो फिल्ममध्ये गेला. तो फिल्ममध्ये गेल्यावर आमचा संपर्क खूप कमी झाला. पण सुशांतबद्दल नेहमी कौतुक होतं की हा छान करतोय. पण पुढे जे झालं ते दुर्दैवी होतं.' .प्रियाबद्दल त्या म्हणाल्या, ' प्रिया तर इतकी जवळची आणि गोड मुलगी होती... 'होती' असं म्हणणंही मला जड जात आहे. हसरी, खेळकर होती, आम्ही मजा करायचो. 'पवित्रा रिश्ता'मध्ये, अलिकडेच मी तिच्यासोबत 'साथ दे तू मला' मालिका केली होती, तसेच दीड वर्षापूर्वी मी तिचं 'परफेक्ट मर्डर' हे नाटक पाहायला गेले होते... असं व्हायला नको होतं, चटका लावून जाणं म्हणतो ना तसं झालं आहे.'.सविता या सध्या स्टार प्रवाहवरील 'घरोघरी मातीच्या चुली' या मालिकेमध्ये जानकीच्या सासूच्या भूमिकेत दिसतायत. त्या गेली अनेक वर्ष टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये कार्यरत आहेत. .Kantara 2 Twitter Review: कसा आहे रिषभ शेट्टीचा 'कांतारा चॅप्टर १'? ट्विटर रिव्ह्यू वाचून लगेच कळेल; नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.