सावित्रीबाई-जोतीरावांच्या विवाहसोहळ्याला आले सावित्रीबाईंचे सहाव्या पिढीतील वंशज उपस्थित; माहेरची ही वस्तू दिली भेट

स्टार प्रवाहवरील 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' ही मालिका प्रेक्षकांची मनं जिंकतेय. या मालिकेत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई आणि क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले यांनी केलेलं कार्य दाखवण्यात येतंय. ही मालिका टीआरपीमध्येही टॉप १० मध्ये आहे. अभिनेत्री मधुराणी प्रभुळकर आणि अभिनेता अमोल कोल्हे हे दोघे मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहेत. लवकरच मालिकेत एक नवं पर्व सुरू होणार आहे. मालिकेत 'सावित्रीबाई आणि जोतीराव यांचा विवाहसोहळा सुरू आहे. गेले कित्येक दिवस या विवाह सोहळ्याची तयारी सुरू होती. अखेर सावित्री आणि जोतीराव यांच्या विवाहाचा आता संपूर्ण महाराष्ट्र साक्षीदार होणार आहे. मात्र सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या सोहळ्याला सावित्रीबाईंच्या वंशजांनी देखील हजेरी लावलीये. .मालिकेत सावित्रीबाई आणि जोतीराव यांच्या लग्नाचा ऐतिहासिक क्षण पाहायला मिळणार आहे. या विवाहसोहळ्याच्या खास दिवशी सावित्रीबाईंचे सहाव्या पिढीतील वंशज नेवसे पाटील कुटुंबियांची उपस्थिती विशेष आकर्षण ठरली.या विवाहाच्या चित्रीकरणाला नेवसे पाटील कुटुंबीय उपस्थित होते. ते देखील हे शुटिंग [याहून भावूं गेले. मालिकेनं सावित्रीबाई आणि महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जीवनप्रवासाला दिलेला सन्मान, बारकावे आणि प्रामाणिक मांडणी पाहून त्यांनी संपूर्ण टीमचं मनापासून कौतुक केलं. या प्रसंगी नेवसे पाटील यांनी छोट्या सावित्रीसाठी खास माहेरची साडी भेट म्हणून दिली. हा क्षण अत्यंत भावुक करणारा होता. .ही केवळ भेट नसून, सावित्रीबाईंच्या परंपरेचा, संस्कारांचा आणि इतिहासाचा सन्मान असल्याची भावना नेवसे पाटील कुटुंबाने व्यक्त केली. आता मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' या मालिकेत पुढे नेमकं काय आणि कसं दाखवण्यात येणार फुले दाम्पत्याचा संघर्ष कसा दाखवला जाणार याकडे आता प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे. .ना मुंबई, ना लोणावळा... साखरपुड्यासाठी विशाल निकम आणि अक्षय हिंदळकरने निवडलं हे खास ठिकाण; लग्नाची जागाही सांगितली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.