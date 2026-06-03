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मेरी नजर दिवानी... 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील अभिनेत्री पडली प्रेमात; शेअर केला बॉयफ्रेंडसोबतचा फोटो; कलाकारांचा शुभेच्छांचा वर्षाव

BHAGYASHREE DALAVI BOYFRIEND PHOTO : छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्रीने थेट बॉयफ्रेंडसोबतच फोटो शेअर करत प्रेमाची कबुली दिलीये. तिच्या पोस्टवर कलाकारांनी कमेंटचा पाऊस पाडलाय.
bhagyashree dalavi

bhagyashree dalavi

esakal

Payal Naik
Updated on

गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी कलाकारांनी आपल्या पार्टनरसोबत लग्नगाठ बांधली. अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियावर आपल्या प्रेमाची कबुली दिली. काहींनी अरेंज मॅरेज करत चाहत्यांना धक्का दिला तर काहींनी त्यांच्या बॉयफ्रेंडसोबत सात फेरे घेतले. आता अशाच एका लोकप्रिय अभिनेत्रीने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करत आपल्या प्रेमाची कबुली दिलीये. तिने आपलं प्रेम जाहीरपणे व्यक्त केलंय. कोण आहे ही अभिनेत्री? ही अभिनेत्री आहे झी मराठीवरील 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकेतील कलाकार भाग्यश्री दळवी.

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