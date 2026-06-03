मेरी नजर दिवानी... 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील अभिनेत्री पडली प्रेमात; शेअर केला बॉयफ्रेंडसोबतचा फोटो; कलाकारांचा शुभेच्छांचा वर्षाव

Savlyachi Janu Savli Serial: गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी कलाकारांनी आपल्या पार्टनरसोबत लग्नगाठ बांधली. अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियावर आपल्या प्रेमाची कबुली दिली. काहींनी अरेंज मॅरेज करत चाहत्यांना धक्का दिला तर काहींनी त्यांच्या बॉयफ्रेंडसोबत सात फेरे घेतले. आता अशाच एका लोकप्रिय अभिनेत्रीने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करत आपल्या प्रेमाची कबुली दिलीये. तिने आपलं प्रेम जाहीरपणे व्यक्त केलंय. कोण आहे ही अभिनेत्री? ही अभिनेत्री आहे झी मराठीवरील 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकेतील कलाकार भाग्यश्री दळवी. .भाग्यश्री म्हणजे 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील तारा आहे. या मालिकेत प्राप्ती रेडकर मुख्य भूमिकेत म्हणजेच सावलीच्या भूमिकेत दिसतेय. तर तारा ही भैरवीची मुलगी दाखवण्यात आलीये. मालिकेत भैरवी सावलीचा आवाज ताराचा आहे असं सांगायची. आता सोशल मीडियावर भाग्यश्रीच्या वैयक्तिक आयुष्याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. तिने एक पोस्ट शेअर करत तिच्या बॉयफ्रेंडचा फोटो शेअर केलाय. या फोटोला तिने “मेरी नजर दीवानी बस तुम तक” असं गोड कॅप्शन दिलं आहे. तसेच या पोस्टच्या हॅशटॅगमध्ये तिने ‘Mine’ आणि ‘मैत्रीची १४ वर्षे’ असं लिहिलं आहे. .भाग्यश्रीच्या बॉयफ्रेंडचं नाव आहे सुमेध म्हात्रे. तो देखील मनोरंजन विश्वासोबत जोडलेला आहे. सुमेध ‘स्टार प्रवाह’चा एक्झिक्युटिव्ह कंटेट प्रोड्युसर आहे. भाग्यश्रीच्या पोस्टवर अनेक कलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. प्राप्ती रेडकरने देखील 'धनुष आणि सोनम…किती गोड आहात यार दोघं' अशी कमेंट केली आहे. रेश्मा शिंदे, महिमा म्हात्रे, समृद्धी केळकर, मोनिका दबाडे, अदिती द्रविड, सुरभी भावे, विजय आंदळकर, सानिया चौधरी अशा अनेक कलाकारांनी भाग्यश्रीच्या पोस्टवर कमेंट केल्या आहेत. तर चाहत्यांनीही त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. भाग्यश्रीने ‘दार उघड बये’, ‘सांग तू आहेस का?’, ‘खरंच तिचं काय चुकलं’ या मालिकांमध्ये काम केलंय. .माझं चुकलं... प्रेक्षकाच्या आक्षेपार्ह कमेंटवर हसणं प्रणित मोरेला पडलं महागात; व्हिडीओही हटवला, असं काय म्हणालेला तो प्रेक्षक?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.