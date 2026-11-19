अनेक मराठी कलाकार स्वतःचा बिझनेस करताना दिसतात. काही कलाकारांचा ज्वेलरी ब्रँड आहे तर काहींचा साड्यांचा व्यवसाय आहे. तर काहींचं स्वतःचं हॉटेल आहे. अभिनेत्री ऋतुजा बागवे, माधवी निमकर यांनी स्वतःचं हॉटेल सुरू केलंय. आता त्यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत आणखी एका अभिनेत्रीने हॉटेल व्यवसायात पाऊल ठेवलंय. त्यांनी स्वतःचा फूड ट्र्क सुरू केलाय. त्यांच्या पाळीव श्वानाच्या नावावर हा ट्र्क सुरू केलाय. ज्याची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीय. या अभिनेत्री आहेत हर्षा गुप्ते. .हर्षा यांनी छोट्या पडद्यावरील अनेक मालिकांमध्ये भूमिका साकारलीये. कधी नकारात्मक तर कधी सकारात्मक अशा भूमिका साकारत त्यांनी आपली ओळख निर्माण केलीये. आता हर्षा यांनी 'ब्रँडीज कार्ट' या नावाने फूड ट्रक सुरू केला आहे. हर्षा यांचा हा ट्रक विरार मध्ये आहे. अभिनेत्रीकडे ब्रँडी नावाची पाळीव श्वान होती. जवळपास १५ वर्ष त्यांच्यासोबत ती होती. तिच्या आठवणीत हर्षा गु्प्ते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी हा फूड ट्रक सुरू केला आहे. हर्षा यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत याबद्दल माहिती दिलीये. .हर्षा यांनी 'पिंगा गं पोरी पिंगा' मध्ये मुलींच्या घर मालकिणीची भूमिका साकारली होती. 'बाईपण जिंदाबाद', 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकांमध्येही त्या होत्या. रिंकु राजगुरूच्या 'आशा' या सिनेमातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली. काही हिंदी चित्रपटातदेखील त्या झळकल्यात. त्यांच्या या बिझनेससाठी अनेक चाहत्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. .मूल हवं असं वाटत असेल तर... बाळासाठी प्रयत्न करणाऱ्या स्त्रियांना गिरीजा ओकचा महत्वपूर्ण सल्ला; म्हणाली- तुम्ही कधीही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.