“झाडं लावायची, त्यात कायद्याचं बंधन कशाला?” सयाजी शिंदेंचा संतप्त सवाल, नियमांवरून प्रशासनाला धारेवर धरलं

SAHYADRI DEVARAI FOUNDATION TREE PLANTATION INITIATIVE IN NAGPUR: अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे नेहमीच वृक्ष लागवड करताना पहायला मिळतात. दरम्यान याच वृक्षारोपणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केलीय. सयाजी शिंदे यांनी 'सह्याद्री देवराई फाऊंडेशन'च्या माध्यमातून हजारो झाडे लावली. आता वृक्षलागवडीचे काम करण्यासाठी त्यांनी पूर्व विदर्भामध्ये देवराई उभारण्याचा उपक्रम घेतलाय. परंतु यासाठी प्रशासन आणि वन विभागाकडून अनेक अटींचा दाखला दिला जात असल्याने काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी देवराई विकसित करण्यासाठी वनविभागाकडे मागणी केली. परंतु त्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यास वन विभागाने परवानगी नाकारली. .दरम्यान आता यावर सयाजी शिंदे यांनी देखील प्रश्न उपस्थित केलाय. 'झाडं लावून जर जंगल वाढवण्याचा उपक्रम असेल तर इतक्या अडचणी का निर्माण केल्या जाताय? अशा पर्यावरण संस्थांना मदत करण्याऐवजी त्यांना नियमांद्वारे अडचण निर्माण करणं किती योग्य आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसंच नागपूर जिल्ह्यातील बेला ग्रामपंचायतीनं गावालगत देवराईसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. परंतु वन विभागाकडून ही जागा राखीव वनक्षेत्र असल्याचं सांगत परवानगी नाकारली आहे.'.सयाजी शिंदे यांच्या म्हणण्यांनुसार, 'या जागेवर जास्त प्रमाणात वृक्ष नसून त्या भागात अतिक्रमण करून शेती केली जात आहे. तसंच वृक्षारोपणासाठी नियम सांगणाऱ्या यंत्रणांना इथं सुरु असलेल्या अतिक्रमणाकडे लक्ष द्यावं' असं त्यांनी म्हटंलय. .दरम्यान या प्रकरणावर सयाजी शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. देवराई प्रकल्पासाठी वन विभागाचं सहाकार्य मिळावं अशी मागणी देखील केली. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार्य करण्याच्या सूचना देणारं पत्र वनविभागाला दिल्याची माहिती आहे. परंतु तरीही वन विभागाकडून अडचण येत असल्यानं सयाजी शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. .अनिल कपूरशी लग्न केलं पण एकट्याच हनीमूनला गेल्या सुनीता! नवऱ्यासमोर ठेवली होती ‘ही’ अट; काय होता किस्सा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.