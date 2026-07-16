'आली का रे तुझी मुलगी' बायकोपेक्षा वयाने १५ वर्ष मोठे असल्याने सयाजी शिंदेची खिल्ली उडवायचे मित्र

MARATHI ACTOR SAYAJI SHINDE NEWS: मराठी मनोरंजनविश्वात असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांच्या लाईफ पार्टनरचं वय त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे अभिनेते सयाजी शिंदे. सयाजी शिंदे नेहमीच खासगी आयुष्याबद्दल स्पष्ट बोलत असतात. अशातच आता त्यांनी लग्नानंतरचा एक किस्सा शेअर केलाय. त्यांचं पत्नीपेक्षा वय १५ वर्ष जास्त असल्यानं अनेक लोक त्यांच्या पत्नीला मुलगी समजायचे. लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी पत्नीसोबतचा किस्सा शेअर केलाय. .सयाजी शिंदे यांनी मुलाखतीत त्यांच्या घराची झलक दाखवली. घरामधील जुन्या फोटोमागचा किस्सा त्यांनी सांगितला. ते म्हणाले की, 'हा माझा आणि पत्नी अलकाचा फोटो आहे. आमच्या १०-१५ वर्षांचं अंतर आहे. जेव्हा आमचं लग्न झालं, तेव्हा आली का रे तुझी मुलगी असं सगळे मला म्हणायचे.' यावेळी त्यांनी फोटोची आठवण शेअर करत हा फोटो फिल्म सिटीमध्ये काढला असल्याचंही सांगितलं..सयाजी शिंदे यांचं साताऱ्यात मोठं घर आहे. तसंच मुलाखतीमधून त्यांचे कुटुंबीयांसोबतचे अनेक फोटो पहायला मिळाले. सयाजी यांच्या पत्नीला घर सजवण्याची आवड असून त्या नेहमीच घरामध्ये वेगवेगळे बदल करत असतात. असंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी मुलगा सिद्धार्थबद्दल सुद्धा मनमोकळ्या गप्पा मारल्या..'ईशा मालिका सोडते हे ब्रीदवाक्यच झालंय? ईशा केसकर स्पष्टीकरण देत म्हणाली...'पहिली मालिका सोडली कारण बाबांना कॅन्सर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.