त्यांना खोटारडेपणाचा खूप राग... सयाजी शिंदे यांनी सांगितलं खऱ्या आयुष्यात कसे होते निळू फुले; म्हणाले, 'त्यांनी कधी दाखवलं नाही पण...'

'तांबव्याचा विष्णुबाळा', 'गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा', 'घर बंदूक बिर्याणी' यांसारख्या अनेक चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेले लोकप्रिय अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी फक्त मराठीतच नाही तर हिंदी, कन्नड, तमिळ, तेलगू, सारख्या तब्बल ११ भाषांमध्ये काम केलंय. मराठी सिनेसृष्टीतील अभिनयाचं विद्यापीठ असणारे दिवंगत अभिनेते निळू फुले यांच्याशी सयाजी यांचं फार चांगलं नातं होतं. ते त्यांच्यासोबत खूप फिरले होते. निळू फुले यांनी बऱ्याच नकारात्मक भूमिका साकारल्या. त्यामुळे ते खऱ्या आयुष्यातही तसेच होते अशी अनेकांची धारणा झाली. मात्र ते खऱ्या आयुष्यात खूप चांगले होते. त्यांना वाचनाची आवड होती. सयाजी यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत ते खऱ्या आयुष्यात कसे होते हे सांगितलं आहे. .नट म्हणून आमचे बापसयाजी यांनी नुकतीच सकाळला मुलाखत दिली यात निळू भाऊंबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'निळू फुलेंच्या बरोबर मी काम करत होतो 'एक होता विदूषक' नावाच्या सिनेमात. तेव्हा मी 'आमच्या घरात' नाटक करत होतो आणि त्यात कमलाकर सारंग होते. त्यांनी मला सखाराम करशील का म्हणून विचारलं. मी निळूभाऊंना विचारलं, भाऊ असं असं मला विचारतायत, माझी तर ताकद नाही करायची. त्यावर भाऊ मला म्हणाले, नाही नाही, मला असं वाटतं सयाजी, त्या रोलला एक बाज लागतो, तो तुझ्यात आहे. त्या रोलला जाशील तू, चांगला वाटेल. तू कर तो. मग मी ते डेरिंग केलं. माझं आणि भाऊंचं खूप चांगलं नातं होतं. भाऊंना घेऊन मी खूप एकटा एकटा फिरलोय. मी त्यांना शुटिंगमध्येही घेऊन फिरलोय. मला त्यांना ऐकायला, बोलायला फार आवडायचं. मी त्यांना म्हणायचो, तुम्ही आमचे खरे बाप नसला तरी एक नट म्हणून आमचे बाप आहात आणि तुमचं बापपण मला आवडतं.' .माणूस म्हणून जे वागणं होतं ते खूप चांगलंसयाजी पुढे म्हणाले, 'भाऊंच्या बरोबर काम करायचं तेव्हा ते म्हणायचे, काही विचार करू नको. कर आपलं साधं, आपलं, जसं जमतंय तसं. त्यांचं ते बघतील, आपण आपलं काम करायचं. इतकं भारी ते मला वाटलं आयुष्यात. आता नट कधी कधी बोलतात, कुठली लेन्स लावली रे. हा कुठला सीन घेतला रे. कशाला काय. तू तुझं काम कर. मला इतकं भारी वाटलं. मोठं विद्यापीठ आहे हे. वाचन करणं, स्वतःला अनुभव समृद्ध करणं. खऱ्याची बाजू घेणं. आणि भाऊ खूप फिरले, खूप बघितलं. कधी दाखवलं नाही त्यांनी पण कुठल्या कुठल्या केससाठी कुठे कुठे जायचे. आणि खाजगी जीवनात असताना बडे बडे लोकांची अशी चिरफाड करायचे. पण त्यांचं माणूस म्हणून जे वागणं होतं ते खूप चांगलं होतं.'.खोटारडेपणाचा खूप रागते पुढे म्हणाले, 'म्हणजे तू चित्रपट केलास किंवा मी केला तर भाऊ कसा होता चित्रपट विचारल्यावर भाऊ म्हणायचे, अरे छान होता, मस्तच. तुम्ही सगळ्यांनी खूप मेहनत केलीये. फक्त पटकथा थोडी चांगली असती तर... पण सगळ्यांनी छान केलंय.' म्हणजे अच्छा आमची पटकथाच गंडलेली होती हे इतक्या सहज सांगून जायचे. आता आपण बघतो काही लोक किती तोंडसुख घेतात. काय आहे हे, नाही येत चित्रपट बनवायला तर कशाला बनवायचा वगरे. तसं नाही. माणूस म्हणून माणसाचं खूप कौतुक होतं त्यांना. आणि खोटारडेपणाचा खूप राग होता. जो सखाराममध्ये होता तो कदाचित त्यांच्यात आला असावा.' .'या' प्रश्नाचं उत्तर देऊन सुष्मिता सेनने जिंकलेला मिस युनिव्हर्सचा ताज; काय होता तो प्रश्न? तुम्ही काय उत्तर दिलं असतं?