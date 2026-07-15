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सयाजी शिंदेचा मुलाला पाहिलं का? मुलाबद्दल बोलताना म्हणाले, 'तो २१ वर्षांचा...'

SAYAJI SHINDE SON SIDDHARTH SHINDE: अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी मुलगा सिद्धार्थ शिंदेबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. २१ वर्षीय सिद्धार्थने स्वतःची पहिली शॉर्ट फिल्म लिहून तिचं दिग्दर्शन केल्याचं सांगत त्याच्या कामाचं भरभरून कौतुक केलं.
SAYAJI SHINDE SON

SAYAJI SHINDE SON

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MARATHI ACTOR SAYAJI SHINDE: सयाजी शिंदे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहे. त्यांनी मराठीसह अनेक भाषांमध्ये काम केलय. ते अभिनयासह समाजिक कार्यात सुद्धा सहभागी असतात. दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीत त्यांची एक वेगळी ओळख आहे. अशातच आता त्यांच्या पाठोपाठ त्यांचा मुलगा सुद्धा या क्षेत्रात सक्रीय झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

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sayaji shinde
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marathi entertainment