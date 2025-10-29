Premier

Video : "हे माझे आई -बाबा नाहीत" सायलीला मैनावती आणि सदाशिववर संशय; प्रेक्षक म्हणाले "बस्स करा आता"

Star Paravah Marathi Serial Tharal Tar Mag Latest Twist : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिकेत नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. मालिकेत आता सायलीलाच तिचे आई-बाबांवर संशय येणार आहे.
Video : "हे माझे आई -बाबा नाहीत" सायलीला मैनावती आणि सदाशिववर संशय; प्रेक्षक म्हणाले "बस्स करा आता"
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील टीआरपीमध्ये नंबर 1 वर असलेली मालिका म्हणजे ठरलं तर मग. जुई गडकरी आणि अमित भानुशाली यांची मुख्य भूमिका असलेल्या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. सायलीचे आई-बाबा म्हणून घरी आलेल्या लोकांवर सायलीला संशय आला आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com