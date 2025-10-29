Video : "हे माझे आई -बाबा नाहीत" सायलीला मैनावती आणि सदाशिववर संशय; प्रेक्षक म्हणाले "बस्स करा आता"

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील टीआरपीमध्ये नंबर 1 वर असलेली मालिका म्हणजे ठरलं तर मग. जुई गडकरी आणि अमित भानुशाली यांची मुख्य भूमिका असलेल्या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. सायलीचे आई-बाबा म्हणून घरी आलेल्या लोकांवर सायलीला संशय आला आहे. .मालिकेत सध्या पाहायला मिळतंय की मैनावती आणि सदाशिवचं वागणं बघून अर्जुनला त्यांच्यावर संशय येतो. ते सायलीचे खरे आई-बाबा नाहीत असं त्याला वाटत. तो डीएनए टेस्ट करून घेतो पण ते सायलीचेच आई-बाबा असल्याचं सिद्ध होतं. पण त्यातच आता नवा ट्विस्ट मालिकेत येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, सायली आणि अर्जुन कारमधून बाहेर जात असताना त्यांना देवळाजवळ मैनावती आणि सदाशिव भीक मागताना दिसतात. ते बघून सायलीला धक्का बसतो. ती बाहेर जाते आणि त्यांना कारमध्ये बसवून तिच्या घरी घेऊन येते. पुन्हा सुभेदाराच्या घरी राहायला मिळणार म्हणून ते खुश होतात. तेव्हाच सायलीला त्यांच्यावर संशय येतो. खोलीत असताना ती अर्जुनला मला सारखं असं वाटतंय की "ते माझे आई बाबा नाहीत" असं म्हणते पण अर्जुन डीएनए रिपोर्ट जुळल्याचे म्हणतो तेव्हा ती "ते रिपोर्ट खोटेही असू शकतात" असं म्हणते. "माझं मन मला सांगतय ते माझे आई-बाबा नाहीत" असं ती म्हणते. ."अखेर सायली शेवटी वकिलाचीच मुलगी शोभतेय","काहीही म्हणा प्रियाची आई चार पावलं पुढे आहे लेकीपेक्षा","आता अजून ताणू नका ते प्रियाचे आई-वडील आहेत हे सिद्ध करा","मूर्खपणा चा कळस किती ते अजून वेळ काढू पणा दाखवणार काय माहित लेखक झोपेत आहे" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .सायली खऱ्या आई-बाबांचा शोध घेणार का ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .स्वाती चिटणीस नाही तर ही अभिनेत्री साकारणार ठरलं तर मगमधील पूर्णा आजीची भूमिका ! सेटवरील Video Viral .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.