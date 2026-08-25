गायक शानची ४८ कोटींची मोठी प्रॉपर्टी डील; वांद्रेत खरेदी केले ३ फ्लॅट्स

SHAAN BANDRA PROPERTY: आपल्या आवाजाने अनेक वर्षे संगीतप्रेमींच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा गायक शान सध्या त्याच्या गाण्यांमुळे नव्हे, तर मोठ्या रिअल इस्टेट व्यवहारामुळे चर्चेत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शान आणि त्याची पत्नी राधिका मुखर्जी यांनी मुंबईतील वांद्रे पश्चिम परिसरात ४८ कोटी रुपयांचे तीन फ्लॅट्स खरेदी केले आहेत. .एनव्हीके रिअॅल्टीच्या 'पाल्मेरा' या २२ मजली इमारतीत ही मालमत्ता आहे. तीन स्वतंत्र गाळे एकत्रित करून ६,३०० चौरस फुटांचे प्रशस्त घर तयार करण्यात आले आहे. यापैकी एक फ्लॅट १५व्या मजल्यावर, तर दोन फ्लॅट्स १८व्या मजल्यावर असल्याची माहिती समोर आली आहे. .या तीन मालमत्तांपैकी एका फ्लॅटची नोंदणी राधिका मुखर्जी यांच्या नावावर, दुसऱ्याची शानच्या नावावर, तर तिसरा फ्लॅट दोघांच्या संयुक्त नावावर करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या व्यवहारासाठी २.७० कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क आणि ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरल्याची माहिती आहे. वांद्रे परिसरातील या नव्या खरेदीमुळे शानच्या प्रॉपर्टी पोर्टफोलिओमध्ये आणखी एका मोठ्या मालमत्तेची भर पडली आहे..गायनाच्या क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या शानने आता रिअल इस्टेटमध्ये केलेल्या या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे चाहत्यांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वांद्रेतील या आलिशान घरात शान आणि त्याचे कुटुंब राहणार की ही गुंतवणूक म्हणून केलेली खरेदी आहे, याबाबत मात्र अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. .झी मराठीवर येतेय नवी मालिका ‘धाकट्या सूनबाई’! प्रेमाची नवी गोष्ट लवकरच, कोण आहे नायिका?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.