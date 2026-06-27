'नवऱ्यापेक्षा जास्त मी तुझ्यावर प्रेम करते' चाहतीनं भर कार्यक्रमात शाहरुखला केलं प्रपोज, किंग खान म्हणाला...'एकट्यात सांगायचं ना...'

SHAH RUKH KHAN'S MANGALURU EVENT VIRAL FAN MOMENT: बॉलिवूडचा किंग खानची पुन्हा एकदा चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. गुरुवारी २५ जून रोजी मंगळुरूमधील एका कार्यक्रमात शाहरुखने हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमात एका महिला चाहतीनं सगळ्यासमोर प्रेम व्यक्त केलं. त्यावर शाहरुखने दिलेल्या मजेशीर उत्तराची सध्या सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .शाहरुख खानचा मंगळुरूमध्ये एक खास कार्यक्रम होता. यावेळी तो एका व्यवसायिक कामांसाठी आणि चाहत्यांशी संवाद साधण्यासाठी उपस्थित होता. शाहरुखने आयुष्यातील पहिली पाच वर्ष मंगळुरूमध्ये घालवली होती. तो आजोबा इफ्तिखार अहमद यांच्यासोबत मंगळुरूमध्ये राहायचा. त्यामुळे या गावाशी त्याचं खास कनेक्शन आहे. .दरम्यान याच कार्यक्रमात तिथं उपस्थित असलेल्या एका महिला चाहतीने किंग खानसमोर प्रेम व्यक्त केलं. ती म्हणाली की, 'मी तुझ्यावर माझ्या नवऱ्यापेक्षा जास्त प्रेम करते. ' यावर शाहरुख सुद्धा हसला. स्मितहास्य करत तो त्या महिलेला म्हणाला. 'ये सब अकेले में बताना चाहिए ना...' त्याचं उत्तर ऐकताच प्रेक्षकांमध्ये जोरदार हशा आणि टाळ्यांचा कडकडाट झाला. .शाहरुख पुढे त्या चाहतीला म्हणाला, 'मला माहित आहे की, तुम्ही भावनेच्या भरात बोलताय. मला तुझ्या भावना कळताय. मला खात्री आहे की, ते तुमच्या नवऱ्याला सुद्धा समजेल. मी तुम्हा सर्वांवर प्रेम करतो. मी तुझ्या नवऱ्यावर सुद्धा प्रेम करतो. मी तुझ्या कुटुंबावर सुद्धा प्रेम करतो. खूप खूप धन्यवाद.' असं म्हणत त्याने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मनं जिंकली. .'मला डिव्होर्सी मुलगाच हवा होता' लग्नासाठी अपूर्वा नेमळेकरचं होतं स्पष्ट मत, म्हणाली...'ज्याला त्या दुखाची जाणीवच...'