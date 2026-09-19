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शाहरुख खानच्या घरी गणपती बसतो पण त्याची पूजा कोण करतं? अभिनेत्याने स्वतः सांगितलं नाव, म्हणाला-

WHO DID GANPATI BAPPA POOJA AT SHAHRUKH KHAN HOME? : बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याच्या घरी गणपती बसतो. त्याच्या घरच्या गणपतीची पूजा कोण करतं?
SHAHRUKH KHAN GANPATI

SHAHRUKH KHAN GANPATI

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार त्यांच्या घरी गणपती बसवतात. कुणाच्या घरी पाच दिवसांचा तर कुणाच्या घरी दीड दिवसांचा गणपती असतो. शिल्पा शेट्टी ते सलमान खान अनेक कलाकार गणपती आणतात. अभिनेता शाहरुख खानदेखील त्याच्या घरी गणपती बसवतो. फक्त गणेशोत्सवच नाही तर दिवाळी, ईद असे सगळे सण ते साजरे करतात. आता शाहरुखने त्याच्या घरी गणपतीची पूजा कोण करतं याबद्दल सांगितलं आहे.

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