शाहरुख खानच्या घरी गणपती बसतो पण त्याची पूजा कोण करतं? अभिनेत्याने स्वतः सांगितलं नाव, म्हणाला

बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार त्यांच्या घरी गणपती बसवतात. कुणाच्या घरी पाच दिवसांचा तर कुणाच्या घरी दीड दिवसांचा गणपती असतो. शिल्पा शेट्टी ते सलमान खान अनेक कलाकार गणपती आणतात. अभिनेता शाहरुख खानदेखील त्याच्या घरी गणपती बसवतो. फक्त गणेशोत्सवच नाही तर दिवाळी, ईद असे सगळे सण ते साजरे करतात. आता शाहरुखने त्याच्या घरी गणपतीची पूजा कोण करतं याबद्दल सांगितलं आहे. .नुकताच शाहरुखने 'आस्क एसआरके' सेशन घेतलं. त्याने एक्सवरून चाहत्यांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यावर अनेक चाहत्यांनी त्याला अनेक प्रश्न विचारले. त्यात एका चाहत्याने त्याला तुझ्या घरी गणेशोत्सव कसा साजरा केला जातो याबद्दल विचारलं. त्यावर शाहरुखने उत्तर दिलंय. तो म्हणाला, 'माझी पत्नी गौरी खान आरती आणि पूजा करते. गणेशोत्सवादरम्यान कुटुंबातील सदस्य आणि मित्र एकत्र येतात. या काळात सर्वजण एकत्र वेळ घालवतात, गप्पा मारतात आणि आनंदाचे क्षण अनुभवतात. अगदी साधेपणाने आणि कुटुंबासोबत घालवलेला हा वेळ असतो.'.यासोबतच त्याने त्याच्या 'किंग' चित्रपटाची प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलल्याच्या चर्चांबद्दलही सांगितलं. हा चित्रपट ठरलेल्या तारखेलाच प्रदर्शित होणार असल्याचं त्याने सांगितलं. 'किंग' हा चित्रपट २४ डिसेंबर २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात शाहरुखची मुलगी सुहानादेखील मुख्य भूमिकेत आहे. .'कौलारू माडी गं, हिरव्या बागा कोकणा...' गाण्यावर वर्षा उसगावकर, किशोरी शहाणे यांचा जबरदस्त डान्स; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.