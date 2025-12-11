Shah Rukh Khan: धुरंधर लाटेतही शाहरुखची एन्ट्री व्हायरल; ‘पठाण २’चं शूट लवकरच!

हिंदी चित्रपटसृष्टीत सध्या रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’ने कमाईचा उच्चांक गाठला आहे. सर्वत्र या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पाकिस्तानात गुप्त मोहीम राबविणाऱ्या भारतीय गुप्तचर हेरगिरीच्या हेरगिरीवर आधारित असल्याने ‘धुरंधर’ने प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढवली आहे..या यशात भर घालत त्याच्या सीक्वेलचीही तयारी सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत, परंतु या धुरंधर लाटेतही शाहरुख खानने आपल्या पुढच्या मोठ्या प्रकल्पाची जोरदार नोंद घ्यायला लावली आहे. ‘पठाण २’ संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली असून, यामुळे सिनेसृष्टीत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे..दुबईतील एका प्रतिष्ठित रिअल इस्टेट कार्यक्रमात ‘पठाण’च्या सीक्वेलची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. कार्यक्रमादरम्यान विकसकाच्या एका व्हिडिओ संदेशातून, “मोठा ब्लॉकबस्टर निर्माण झाला की त्याचा सीक्वेल येतोच... आणि ‘पठाण’नंतर आता ‘पठाण २’ची वेळ आली आहे,” असे सांगत सीक्वेलवर शिक्कामोर्तब केलं..एका माहितीनुसार या चित्रपटाचे शूटिंग लवकरच सुरू होणार आहे. २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘पठाण’ने बॉक्स ऑफिसवर अनेक विक्रम मोडीत काढत शाहरुख खानच्या पुनरागमनाला जोरदार गती दिली होती. .'जुबान केसरी म्हण ना…' नवरीची विनंती! शाहरुख खानचा मजेशीर नकार! म्हणाला...'बॅन करतील..'.शाहरुखसह दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिंपल कपाडिया, आशुतोष राणा यांसारखी दमदार कलाकारांची फळी आणि सलमान खानचा कॅमिओ या सर्वांनी मिळून ‘पठाण’ला भक्कम ओळख मिळवून दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.