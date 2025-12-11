Premier

Shah Rukh Khan: धुरंधर लाटेतही शाहरुखची एन्ट्री व्हायरल; ‘पठाण २’चं शूट लवकरच!

Official Announcement of Pathaan 2 in Dubai: शाहरुख खानची दुबईत धडाकेबाज घोषणा; ‘पठाण २’ची अधिकृत उलगडणी होताच बॉलीवूडमध्ये उत्साहाची लाट रणवीरच्या ‘धुरंधर’ लाटेतही किंग खानचा दणका; मोठ्या स्केलवरील ‘पठाण २’मुळे प्रेक्षकांमध्ये जल्लोष सुरू.
हिंदी चित्रपटसृष्टीत सध्या रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’ने कमाईचा उच्चांक गाठला आहे. सर्वत्र या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पाकिस्तानात गुप्त मोहीम राबविणाऱ्या भारतीय गुप्तचर हेरगिरीच्या हेरगिरीवर आधारित असल्याने ‘धुरंधर’ने प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढवली आहे.

