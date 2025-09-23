Premier

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार: शाहरुख, विक्रांत आणि राणी मुखर्जीला पुरस्कार प्रदान; मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मान

71st National Film Awards Distribution : आज २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राष्ट्रीय पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलं. शाहरुख खानला ३३ वर्षांनंतर पहिल्यांदा हा पुरस्कार मिळाला आहे.
दिल्लीतील विज्ञान भवनात 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सर्व विजेत्यांना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी, भारतीय सिनेमातील योगदानाबद्दल ज्येष्ठ दाक्षिणात्य अभिनेते मोहनलाल यांना सर्वोच्च दादासाहेब फाळके जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

