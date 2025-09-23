राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार: शाहरुख, विक्रांत आणि राणी मुखर्जीला पुरस्कार प्रदान; मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मान

दिल्लीतील विज्ञान भवनात 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सर्व विजेत्यांना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी, भारतीय सिनेमातील योगदानाबद्दल ज्येष्ठ दाक्षिणात्य अभिनेते मोहनलाल यांना सर्वोच्च दादासाहेब फाळके जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. .प्रमुख पुरस्कार विजेते:सर्वोत्कृष्ट अभिनेता: 33 वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच शाहरुख खानला 'जवान' चित्रपटासाठी आणि विक्रांत मॅसीला '12वीं फेल' चित्रपटासाठी संयुक्तपणे सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला.सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री: राणी मुखर्जीला 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' चित्रपटातील भूमिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला..पुरस्कार सोहळ्याचा आणखी एक क्षण व्हायरल होतोय. शाहरुख खान राणी मुखर्जीच्या समोर हात जोडतो आणि ते पाहून राणीला हसू फुटतं. त्यांच्यातील निखळ मैत्रीचं हे प्रतीक आहे. हा कसं पाहून नेटकरीदेखील त्यांच्यावर फिदा झालेत. .सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपट: करण जोहर दिग्दर्शित 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ला सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला.सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म: '12वीं फेल' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्मचा पुरस्कार मिळाला.या सोहळ्यात, 'गिद्ध द स्कॅव्हेंजर' (हिंदी) या चित्रपटासाठी दिग्दर्शक मनीष सैनी यांना 'सर्वोत्कृष्ट शॉर्ट फिल्म (30 मिनिटांपर्यंत)' चा पुरस्कारही राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. .71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार 2025 ची विजेत्यांची संपूर्ण यादी:फीचर फिल्म विजेते:सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म: 12वीं फेलसर्वोत्कृष्ट बाल चित्रपट: नाल 2 (मराठी)सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय, सामाजिक मूल्यांवर आधारित चित्रपट: सॅम बहादुरसर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपट: रॉकी और रानी की प्रेम कहानीदिग्दर्शकाचा सर्वोत्कृष्ट पदार्पण चित्रपट: आशीष बेंद्रे, आत्मपॅम्फ्लेट (मराठी)सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेशन, व्हीएफएक्स, कॉमिक चित्रपट: हनु-मान (तेलुगु)सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन: सुदिप्तो सेन, द केरळ स्टोरीसर्वोत्कृष्ट अभिनेता: शाहरुख खान (जवान) आणि विक्रांत मॅसी (12वीं फेल)सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री: राणी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे)सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता: विजय राघवन (पुक्कलम), सोमू भास्कर (पार्किंग)सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री: उर्वशी (उल्लुझुकु), जानकी बोडीवाला (वश)सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकार: सुकृती वेनी (गांधी कथा चेतू), कबीर खंडारे (जिप्सी), त्रिशा तोसार, श्रीनिवास पोकले आणि भार्गव जगपात (नाल 2)सर्वोत्कृष्ट पुरुष पार्श्वगायक: पीवीएनएस रोहित, तेलुगू (बेबी)सर्वोत्कृष्ट महिला पार्श्वगायिका: शिल्पा राव (चलेया, जवान)सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी: प्रशांतनु मोहपात्रा (द केरळ स्टोरी)सर्वोत्कृष्ट संवाद लेखक: दीपक किंगरानी (सिर्फ एक बंदा काफी है)सर्वोत्कृष्ट पटकथा: रामकुमार बालकृष्णन, बेबी (तेलुगू), साई राजेश नीलम, पार्किंग (तमिळ)सर्वोत्कृष्ट ध्वनी रचना (हिंदी): एनिमल (सचिन सुधाकरन, हरिहरन मुरलीधरन)सर्वोत्कृष्ट संपादन: मिथुन मुरली, पुक्कलम (मल्याळम)सर्वोत्कृष्ट प्रोडक्शन डिझाइन: मोहनदास, एवरीवन इज ए हीरो (मल्याळम)सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा: सॅम बहादुर (सचिन लावलेकर, दिव्या गंभीर, निधी गंभीर)सर्वोत्कृष्ट मेकअप: सॅम बहादुर (श्रीकांत देसाई)सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन (बॅकग्राउंड स्कोर): हर्षवर्धन रामेश्वर (ॲनिमल)सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन: जीवी प्रकाश कुमार, वाथी (तमिळ)सर्वोत्कृष्ट गीत: कासला श्याम, बलगम (तेलुगू)सर्वोत्कृष्ट नृत्यदिग्दर्शन: ढिंढोरा बाजे, वैभवी मर्चंट (रॉकी और रानी की प्रेम कहानी)सर्वोत्कृष्ट ॲक्शन दिग्दर्शन: हनु-मान (तेलुगु)सर्वोत्कृष्ट गुजराती चित्रपट: वशसर्वोत्कृष्ट बंगाली चित्रपट: डीप फ्रीजसर्वोत्कृष्ट आसामी चित्रपट: रोंगातपुसर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट: कठलसर्वोत्कृष्ट कन्नड चित्रपट: कंडीलूसर्वोत्कृष्ट तेलुगू चित्रपट: भगवंत केसरीसर्वोत्कृष्ट तमिळ चित्रपट: पार्किंगसर्वोत्कृष्ट पंजाबी चित्रपट: गोड्डे गोड्डे चासर्वोत्कृष्ट ओडिया चित्रपट: पुष्करसर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट: श्यामची आईसर्वोत्कृष्ट मल्याळम चित्रपट: उल्लुझुकुविशेष उल्लेख (फीचर फिल्म): ॲनिमल (री रेकॉर्डिंग मिक्सर, एमआर राजाकृष्णन)सर्वोत्कृष्ट ताई फाके चित्रपट: पाई तांग... स्टेप ऑफ होपसर्वोत्कृष्ट गारो चित्रपट: रिमदोगितांगा .नॉन-फीचर फिल्म विजेते:विशेष उल्लेख (नॉन-फीचर फिल्म): नेकल (मल्याळम)सर्वोत्कृष्ट संगीत (नॉन-फीचर फिल्म): द फर्स्ट फिल्म (हिंदी)सर्वोत्कृष्ट पटकथा (नॉन-फीचर फिल्म): सनफ्लॉवर्स वेअर द फर्स्ट वन्स टू नो (कन्नड)सर्वोत्कृष्ट संपादन (नॉन-फीचर फिल्म): नीलाद्री रॉय, मूविंग फोकस (इंग्रजी)सर्वोत्कृष्ट व्हॉईस ओव्हर (नॉन-फीचर फिल्म): हरिकृष्ण एस (द सेक्रेड जॅक: एक्सप्लोरिंग द ट्री विशेज)सर्वोत्कृष्ट ध्वनी रचना (नॉन-फीचर फिल्म): शुभअरुण सेनगुप्ता, धुंधगिरी के फूल (हिंदी)सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी (नॉन-फीचर फिल्म): लिटल विंग्स (तमिळ)सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक (नॉन-फीचर फिल्म): पीयूष ठाकूर, द फर्स्ट फिल्म (हिंदी)सर्वोत्कृष्ट शॉर्ट फिल्म (नॉन-फीचर फिल्म): गिद्ध द स्कॅव्हेंजर (हिंदी)सर्वोत्कृष्ट सामाजिक मूल्यांवर आधारित नॉन-फीचर फिल्म: द सायलेंट एपिडेमिक (हिंदी)सर्वोत्कृष्ट माहितीपट (डॉक्युमेंट्री): गॉड वल्चर अँड ह्यूमन (इंग्रजी)सर्वोत्कृष्ट कला/संस्कृती (नॉन-फीचर फिल्म): टाइमलेस तमिळनाडू (इंग्रजी)सर्वोत्कृष्ट बायोग्राफिकल/हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन: मो बाउ, मो गाव (सुभाष साहू)दिग्दर्शकाचा सर्वोत्कृष्ट पदार्पण चित्रपट (नॉन-फीचर): माउ: द स्पिरिट ऑफ ड्रीम ऑफ चेरॉ (मिझो)सर्वोत्कृष्ट नॉन-फीचर फिल्म: द फ्लॉवरिंग मॅन (हिंदी)या पुरस्कारांमध्ये 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 दरम्यान या पुरस्कारांमध्ये 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 दरम्यान प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांचा समावेश करण्यात आला होता. 