Shahid Kapoor: ‘वडिलांचं नाव कधीच वापरलं नाही’; शाहिद कपूरच्या स्पष्ट कबुलीनं घराणेशाहीवरील चर्चा पुन्हा पेटली

हिंदी चित्रपटसृष्टीत तब्बल २० वर्षांहून अधिक काळ स्वतःची ठाम ओळख निर्माण करणारा अभिनेता शाहिद कपूर अलीकडेच आपल्या करिअरविषयी चालू असलेल्या एका चर्चेला थेट उत्तर देत पुन्हा चर्चेत आला आहे..एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना शाहिदने सांगितले. ''जेव्हा मी तीन वर्षांचा होतो, तेव्हा आई-वडील विभक्त झाले. बालपणी मी वडिलांसोबत फार कमी वेळ घालवला. लोकांना तर बराच काळ माहीतही नव्हतं की मी त्यांचा मुलगा आहे..'' इंडस्ट्रीत काम मिळवण्यासाठी कधीही आपल्या वडिलांचं नाव किंवा ओळख वापरली नाही, हे शाहिदने स्पष्ट केलं. ''मी कधीच वडिलांना मदतीसाठी फोन केला नाही आणि त्यांनीही कधी माझ्यासाठी काही मागितलं नाही..करिअरमध्ये जे काही मिळालं ते माझ्या मेहनतीमुळे आणि योग्य वेळी मिळालेल्या संधीमुळेच,'' असे तो म्हणाला. शाहिद कपूरकडून करण्यात आलेल्या या मनमोकळ्या खुलाशामुळे घराणेशाहीबद्दलच्या चर्चेला वेगळं वळण मिळालं आहे..इंडस्ट्रीत टिकण्यासाठी नातेवाइकांची ओळख नव्हे, तर कौशल्य आणि मेहनत हेच सर्वात महत्त्वाचे असल्याचा संदेश शाहिदने आपल्या अनुभवातून अधोरेखित केला आहे..