शाहिद कपूरला पाहताच करीना धावत आली, मिठी मारली अन्...; चाहत्यांची मनं जिंकणारा Video

SHAHID AND KAREENA REUNITE AT IIFA EVENT: बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर आणि अभिनेता शाहिद कपूर हे हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध सेलिब्रिटी आहेत. दोघांचा 'जब वी मेट' हा सिनेमा प्रचंड हिट झाला होता. आजही चाहते तितक्याच आवडीनं त्यांचा सिनेमा पाहत असतात. परंतु २००७ मध्ये त्यांचं ब्रेकअप झालं होतं. त्यानंतर ते एकत्र कधीच पहायला मिळाले नाही. अशातच आता दोघांना एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये करिना आणि शाहिद एकमेकांना मिठी मारताना दिसत आहेत. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.करीना कपूर आणि शाहिद कपूर यांची IIFA सोहळ्यात भेट झाली होती. यावेळी दोघांनी एकमेकांना प्रेमानं मिठी मारत अभिवादन केलं. त्यांचा एकत्र व्हिडिओ समोर येताच चाहत्यांना त्याच्या 'जब वी मेट' सिनेमाची आठवण झाली. एकेकाळी रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या या जोडीला पुन्हा एकत्र पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे..व्हिडिओमध्ये करीनानं काळ्या रंगाचा लेदर टॉप आणि स्कर्ट घातला होता. तर शाहिदीने पांढर्या रंगाचा सूट घातला होता. दोघांनी एकमेकांकडे बघताच मिठी मारली. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. विशेष म्हणजे, ही पहिलीच वेळ नाही की दोघांच्या भेटीने चाहत्यांचं लक्ष वेधलं आहे. गेल्या वर्षी जयपूरमध्ये झालेल्या IIFA मध्ये सुद्धा शाहिद आणि करीना एकाच मंचावर आले होते. त्यावेळी दोघे एकमेकांना बोलतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यांच्या त्या भेटीचीही चाहत्यांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली होती..शाहिद कपूर आणि करीना कपूर हे एकेकाळी बॉलिवूडमधील चर्चेत असलेलं जोडपं होतं. दोघांनी काही वर्षे एकमेकांना डेट केलं होतं. मात्र, २००७ मध्ये त्यांचं ब्रेकअप झालं. विशेष म्हणजे, 'जब वी मेट' चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या अखेरच्या टप्प्यातच त्यांचे मार्ग वेगळे झाले होते. यानंतर दोघेही आपल्या आयुष्यात पुढे गेले. करीनाने अभिनेता सैफ अली खानशी लग्न केलं. दोघांना तैमूर आणि जेह अशी दोन मुलं आहेत. तर शाहिद कपूरने मीरा राजपूतशी लग्न केलं असून त्यांना मीशा आणि झैन अशी दोन मुलं आहेत. .'माझ्यावर होणाऱ्या मीम्सवर मीही हसतो'; सचिन पिळगांवकर ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच बोलले, म्हणाले...'ही माझी पोरं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.