‘शाका लाका बूम बूम’मधला संजू झाला बाबा; सोशल मीडियावर केली 'खास' पोस्ट, नेटकरी म्हणाले...'छोटा संजू आता पुन्हा...'

SANJU FROM SHAKA LAKA BOOM BOOM WELCOMES BABY: २००० च्या दशकामध्ये स्टार प्लसवरील 'शाका लाका बूम बूम' ही मालिका लहान मुलांची सगळ्यात आवडती होती. लहान मुलं या मालिकेची आतुरतेने वाट पाहत असायचे. या मालिकेत संजू ही भूमिका मराठी अभिनेता किंशुक वैद्य याने साकारली होती. या मालिकेतून संजूने लहान मुलांना आकर्षित केलं. त्याच्या पेन्सिलची जादू लहान मुलांना खूप आवडायची. दरम्यान आता छोटा संजू मोठा झालाय. इतका की, तो आता एका गोड बाळाचा बाबा झालाय. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिलीय. .किंशुक आणि दिक्षा नागपाल यांनी दीड वर्षांपूर्वी लग्न केलं होतं. त्यानंतर आता या जोडप्यांनी नवीन बाळाचं स्वागत केलय. ८ मार्च 2026 रोजी त्यांच्या घरी चिमुकल्या पाहुण्याचं आगमन झालय. किंशुकनं सोशल मीडियावर बाळासाठी एका खास फोटोसह पोस्ट सुद्धा शेअर केली आहे. सध्या त्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .पोस्ट करत त्याने बाळाच्या छोट्या हाताचा फोटो शेअर केलाय. तसंच यावेळी त्याने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'खुप साऱ्या प्रेमानं आम्ही आमच्या आयुष्यात नव्या सदस्याचं स्वागत करतोय. ८ मार्च हा दिवस आमच्या आयुष्यातील सगळ्यांत महत्त्वाचा आणि कायम स्मरणात राहणारा दिवस आहे.'.दरम्यान त्यांच्या या पोस्टवर सिनेसृष्टीसह अनेक कलाकारांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय. डिंसेबर २०२५ रोजी किंशुकनं लवकरच बाबा होणार असल्याची बातमी चाहत्यांना दिली होती. त्यानंतर आता त्याने बाळाच्या बोटाला पकडलेले फोटो पोस्ट करत चाहत्यांना गुडन्यूज दिली आहे. आता त्याच्या आयुष्यातल्या सुंदर प्रवासाला सुरुवात होणार आहे. .दरम्यान किंशुकबद्दल बोलायचं झालं त्याने दीक्षा नागपालसोबत २०२४ मध्ये लग्न केलं. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी अलिगाबमध्ये लग्न केलं. शाका लाका बूम बूम या मालिकेतून त्याला एक वेगळी ओळख मिळाली. त्यानंतर त्याने जात ना पूछो प्रेम की, एक रिश्ता साझेदारी का या सारख्या मालिकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. .बाबो! सलमान खानच्या गाण्यावर ऐश्वर्या अभिषेकचा भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video होताच नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.