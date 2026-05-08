शक्ती कपूर यांच्या निधनाची पसरली अफवा, अभिनेते सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाले...'हे खुप चुकीचं...'

ACTOR SHAKTI KAPOOR SLAMS VIRAL DEATH NEWS: सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. प्रत्येक व्यक्ती सोशल मीडियाचा वापर करतो. परंतु सोशल मीडियावर काही खोट्या गोष्टी सुद्धा पसरवल्या जातात. त्यामुळे व्हायरल होत असलेल्या गोष्टीवर शक्यतो विश्वास ठेऊ नये. कलाकरांना तर या गोष्टींचा अनेक वेळा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. अनेकजण सोशल मीडियाचा वापर करत कलाकरांबद्दल अफवा पसरवतात. दरम्यान असाच प्रकार अभिनेते शक्ती कपूर यांच्याबाबत सुद्धा घडला आहे. सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्यामुळे ते अत्यंत अस्वस्थ झाले. .दरम्यान शक्ती कपूर यांनी या अफवेसंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी व्हिडिओद्वारे त्यांच्या आरोग्याबाबत अपडेट दिलेत. तसंच सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या निधनाच्या बातम्या खोट्या असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.यावेळी त्यांनी अशा प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी सुद्धा व्यक्त केली आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओ शेअर करत शक्ती कपूर म्हणाले की, 'सर्वांचे नमस्कार, माझ्या निधनाची बातमी पुर्णपणे खोटी आहे. मी पुर्णपणे ठीक आहे. या अफवेकडे सर्वांनी दुर्लक्ष करा. या संदर्भात तक्रार दाखल करण्याचा माझा विचार चालू आहे. हे योग्य सुद्धा नाही आणि चांगलं सुद्धा नाही.' सध्या त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत काळजी देखील व्यक्त केलीय. .शक्ती कपूर व्हिडिओमध्ये असही म्हणाले की, 'माझ्या निधनाबाबत खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अशा पद्धतीनं बातम्या पसरवणं कोणाच्याही कुटुंबाला किंवा त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना नाहक त्रास सहन करावा लागू शकतो.'.