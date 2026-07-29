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'ती फार हट्टी आणि लहरी आहे' श्रद्धा कपूरबद्दल वडील शक्ती कपूर म्हणालेले...'तिचा विक्षिप्त स्वभाव...'

SHAKTI KAPOOR REVEALS SHRADDHA KAPOOR PERSONALITY: बॉलिवूड अभिनेता शक्ती कपूर यांनी लेक श्रद्धा कपूरच्या स्वभावाबद्दल केलेला जुना खुलासा पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यांनी श्रद्धा लहानपणापासून हट्टी, लहरी आणि निरागस स्वभावाची असल्याचे सांगितले.
SHAKTI KAPOOR ON SHRADDHA KAPOOR

SHAKTI KAPOOR ON SHRADDHA KAPOOR

esakal

Apurva Kulkarni
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SHRADDHA KAPOOR STUBBORN AND MOODY NATURE: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयापेक्षा तिचा साधेपणा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. कधी कधी तर ती चाहत्यांच्या पोस्टवर कमेंट करताना सुद्धा पहायला मिळते. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी बॉलिवूडचे खलनायक शक्ती कपूर यांनी लेक श्रद्धाच्या स्वभावाबद्दल सांगितलंय.

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