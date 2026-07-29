'ती फार हट्टी आणि लहरी आहे' श्रद्धा कपूरबद्दल वडील शक्ती कपूर म्हणालेले...'तिचा विक्षिप्त स्वभाव...'

SHRADDHA KAPOOR STUBBORN AND MOODY NATURE: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयापेक्षा तिचा साधेपणा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. कधी कधी तर ती चाहत्यांच्या पोस्टवर कमेंट करताना सुद्धा पहायला मिळते. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी बॉलिवूडचे खलनायक शक्ती कपूर यांनी लेक श्रद्धाच्या स्वभावाबद्दल सांगितलंय. .शक्ती कपूर म्हणालेले की, 'श्रद्धाच्या निरागसतेने सगळ्यांचे मनं जिंकली आहे. कोणालाही तिच्या प्रेमात पडावं वाटेल असं तिचं वागणं आहे. तिला स्टारडम नक्की मिळेल. तसंच ती तिच्या आजोळी जास्त राहिली आहे. तिथेच ती लहानाची मोठी झाली. मावशी पद्मिनी आणि तेजस्विनीच्या सहवासात राहत ती मोठी झाली. तिचे तिथं प्रचंड लाड झाले. ती थोडी हट्टी, विक्षिप्त आणि लहरी सुद्धा आहे. परंतु तिची लगेच समजूत सुद्धा काढता येते. परंतु ती चिडली असताना तिच्या वाटेला जाण्याचं धाडस कोणीसुद्धा करू शकत नाही'.'तसंच ती दोन पैसे कमावते आणि आठ पैसे खर्च करते. तिचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणं काही अवघड नाही. कारण ती काही गोष्टी खरेदी करताना कधीच घासाघाशी करत नाही. एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यास ७० रुपयांचा पदार्थ घेतल्यास वेटरला १०० रुपये टीप देते'.श्रद्धाला राग आल्यास ती कशी वागते याबद्दल विचारल्यास शक्ती कपूर म्हणाले, 'जर तुम्ही तिला नाराज केलं तर ती स्वत:ला खोलीत बंद करुन घेते. तसंच अनेक तास ती तशीच तिच्या मूडमध्ये राहते. तिला मोठ्याने बोलणारे शिवीगाळ करणारे लोक अजिबात आवडत नाही. परंतु ती सगळ्यांमध्ये लगेच मिसळून घेते.' .'आपल्याला कुठं थांबायचं हे कळलं पाहिजे' अभिनेत्री तेजश्री प्रधान म्हणाली, 'कधी आपले शब्द आपल्यावरच उलटणार'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.