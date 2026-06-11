बॉलिवूडचा ‘व्हिलन’ खऱ्या आयुष्यात प्रेमवीर! सेटवर प्रेम, घरच्यांचा विरोध आणि कोर्टात लग्न! शक्ती कपूर-शिवांगी कोल्हापूरेची कहाणी

BOLLYWOOD FAMILY CONNECTION OF SHRADDHA KAPOOR EXPLAINED: बॉलिवूडमधील खलनायक म्हणून शक्ती कपूर यांना ओळखलं जातं. त्यांनी बॉलिवूडमध्ये स्वत:चं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा सिनेमातील खलनायक म्हणून पहिली पसंती शक्ती कपूर यांना असायची. शक्ती कपूरच्या पावलावर पाऊल ठेवत मुलगी श्रद्धा कपूरने सुद्धा बॉलिवूडमध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. अभिनेत्री, गायिका, डिझायनर म्हणून ती प्रसिद्ध आहे. .तुम्हाला हे माहिती आहे का? श्रद्धा कपूरची आई प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापेरची बहिणी आहे ते... शक्ती कपूर यांनी पद्मिनी कोल्हापुरेंच्या बहिण शिवांगी कोल्हापूरे हिच्यासोबत लग्न केलं आहे. शिवांनी यांनी किस्मत सिनेमात शक्ती कपूरसोबत काम केलं होतं. खरंतर आधी हा सिनेमा पद्मिनी कोल्हापुरेला ऑफर करण्यात आला होता. परंतु काही कारणास्तव त्या हा सिनेमा करु शकल्या नाही. त्यामुळे त्यांच्या जागी शिवांगी यांची वर्णी लागली. .बॉक्स ऑफिसवर तो सिनेमा अयशस्वी ठरला. परंतु या सिनेमाच्या सेटवर शक्ती कपूर आणि शिवांगी यांचं अफेअर सुरु झालं. त्यांनी १९८२ मध्ये कोर्टात लग्न केलं. .जेव्हा शक्ती कपूर आणि शिवांगी यांनी सिनेमात एकत्र काम केलं. त्यावेळी दोघांचा एकही सीन एकत्रित नव्हता. परंतु चित्रीकरणाच्या वेळी अचानक तारखा बदलल्या आणि एकत्र शुटिंग झालं. पहिल्याच भेटीत शिवांगी यांना शक्ती कपूर आवडले होते. त्यांनी २ वर्ष डेट केल्यानंतर लग्न केलं. परंतु या लग्नाला शिवांगीच्या घरच्यांचा विरोध होता. लग्नाच्या वेळी त्या केवळ १८ वर्षांच्या होत्या. त्यामुळे घरातल्यांचा विरोध पत्कारून शिवांगी यांनी पळून जाऊन लग्न केलं..कंगनाच्या आईवडिलांनी तिचे सिनेमे कधीच पाहिले नाही? पहिल्या सिनेमाची आठवण सांगत अभिनेत्री म्हणाली, 'त्यांना फक्त बोल्ड सीन्स अन्...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.