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बॉलिवूडचा ‘व्हिलन’ खऱ्या आयुष्यात प्रेमवीर! सेटवर प्रेम, घरच्यांचा विरोध आणि कोर्टात लग्न! शक्ती कपूर-शिवांगी कोल्हापूरेची कहाणी

SHAKTI KAPOOR AND SHIVANGI KOLHAPURE LOVE STORY COMPLETE DETAILS: शक्ती कपूर आणि शिवांगी कोल्हापूरे यांची प्रेमकहाणी बॉलिवूडमधील चर्चित कहाण्यांपैकी एक आहे. चित्रपटाच्या सेटवर सुरू झालेलं हे नातं नंतर कोर्ट मॅरेजपर्यंत पोहोचलं. कुटुंबाच्या विरोधाला न जुमानता दोघांनी आपलं नातं पुढे नेलं आणि आजही त्यांची ही कथा चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे.
SHAKTI KAPOOR

SHAKTI KAPOOR

esakal

Apurva Kulkarni
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BOLLYWOOD FAMILY CONNECTION OF SHRADDHA KAPOOR EXPLAINED: बॉलिवूडमधील खलनायक म्हणून शक्ती कपूर यांना ओळखलं जातं. त्यांनी बॉलिवूडमध्ये स्वत:चं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा सिनेमातील खलनायक म्हणून पहिली पसंती शक्ती कपूर यांना असायची. शक्ती कपूरच्या पावलावर पाऊल ठेवत मुलगी श्रद्धा कपूरने सुद्धा बॉलिवूडमध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. अभिनेत्री, गायिका, डिझायनर म्हणून ती प्रसिद्ध आहे.

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