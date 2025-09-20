प्रिया मराठेच्या निधनानंतर पती शंतनू मोघेने दिली पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला- मधल्या काळात मी सगळं सोडून...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं ३१ ऑगस्ट रोजी कर्करोगाने निधन झालं. त्यानंतर तिचा पती आणि अभिनेता शंतनू मोघे एकटा पडला. तिच्या अशा अचानक जाण्याने सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली. प्रिया गेली दीड वर्ष कर्करोगाशी झुंज देत होती. तिने पहिल्या वेळी कर्करोगाला हरवलं होतं मात्र दुसऱ्यांदा ती हरली. प्रियाच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधी शंतनू 'येड लागलं प्रेमाचं या मालिकेत दिसला होता. तिने रात्रीच त्याचा एपिसोड पाहिला आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे ती तिचं निधन झालं. गेली दीड वर्ष शंतनू सगळं सोडून तिच्यासोबत होता. तो तिला आधार देत होता. मात्र शेवटी तिचं दुःखद निधन झालं. आता प्रियाच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच शंतनूने माध्यमांशी संवाद साधला आहे. .शंतनूने नुकतीच महाराष्ट्र टाइम्सला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'मधल्या काळात जवळच्या व्यक्तीला वेळ देणं गरजेचं होतं. म्हणून मी कुठेही दिसलो नाही. आयुष्यातलं ते वळण पार केल्यानंतर आता पुन्हा कामावर परतलो आहे. माझे वडील नेहमी सांगायचे की आपण कलाकार मायबाप रसिकांचे असतो. त्यामुळे वैयक्तिक आयुष्यात किती संघर्ष असला तरी प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत राहायचं. त्यात कसर सोडायची नाही. व्यवसायाशी प्रामाणिक राहायचं. वैयक्तिक सुख-दु:ख खुंटीला बांधून आपण साकारत असलेल्या व्यक्तिरेखेचं सुख दु:ख आपलंसं करणं हाच कलाकाराचा धर्म असतो.'.तो पुढे म्हणाला, 'काहीही झालं तरी आपल्या कलेशी असलेली कमिटमेंट पाळायची हा आपण स्वत:शीच केलेला करार असतो. त्यामुळे काम करत राहणं हीच प्रियाला माझी श्रद्धांजली आहे. आजपर्यंत प्रिया आणि माझ्यावर सर्व प्रेक्षकांनी खूप प्रेम केलं हीच आमची खरी ताकद आहे. माझी मालिकेत शंतनू ही मंजिरीच्या दादाची भूमिका आहे. या भूमिकेला अनेक छटा आहेत. सध्या मी नकारात्मक भूमिकेत वाटत असलो तरी इतर छटा लवकरच प्रेक्षकांच्या समोर येतील. तसंच मधल्या काळात मला समजून घेतल्याबद्दल मी स्टार प्रवाह वाहिनी, सतीश राजवाडे आणि सोल प्रोडक्शनचा कायमच ऋणी असेन.'.प्रिया आणि शंतनू यांचं एकमेकांवर खूप प्रेम होतं. त्यांच्या लग्नाला १२ वर्ष झाली होती. मात्र आता प्रिया अर्ध्यातच सोडून गेल्याने शंतनूदेखील खचला आहे. त्याचे कुटुंबीय सध्या त्याला आधार देताना दिसतायत. .कोकणातलं जीवन दाखवणाऱ्या युट्यूबर स्वानंदी सरदेसाईला कशी मिळाली 'दशावतार' मध्ये गाण्याची संधी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.