ते दुःख पचवणं फार अवघड गेलं... अश्विनी एकबोटे यांच्या निधनानंतर शरद पोंक्षेंना बसलेला धक्का; कोणालाही दिसणार नाही अशा ठिकाणी जाऊन...

सिनेसृष्टीत कुणीही कुणाचा मित्र नसतो असं म्हणतात. मात्र काही कलाकार हे शब्द खोटे करून दाखवतात. हे कलाकार एकमेकांचे खूप चांगले मित्र बनतात. अशा अनेक कलाकारांचे ग्रुप आहेत. जोड्या आहेत जे एकमेकांसाठी उभे राहतात. लोकप्रिय अभिनेते शरद पोंक्षे आणि दिवंगत अभिनेत्री अश्विनी एकबोटे यांची जोडी देखील त्यांच्यामधील एक. त्यांनी अनेक मालिका आणि सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलेलं. मात्र २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अश्विनी यांचं निधन झालं. शरद यांनी एक चांगली मैत्रीण दिलेल्या मुलाखतीत शरद यांनी अश्विनी यांच्या मृत्यूचं दुःख पचवणं आपल्याला अवघड गेल्याच सांगितलं आहे. .शरद पोंक्षे यांनी नुकतीच 'आरपार' या युट्युब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीदरम्यान बोलताना अश्विनी यांच्याबद्दल ते म्हणाले, 'ते दुःख पचवणं फार अवघड गेलं. कामात बिझी करून टाकलं मी स्वतःला २४ तास. भानगडच नको ती, विचारच यायला नको. मग हिंदी मालिका, चार-चार सिनेमे, डे नाईट शूटिंग, नाटकांचे प्रयोग, गाडी ड्राइव्ह करायचो मी, तेव्हा ड्रायव्हर नव्हता माझ्याकडे. इतकं थकून यायचं की, असं पडलं की झोप लागली. विचार करायलाच वेळ नाही. कधीतरी त्याच्यातूनही गॅप राहतेच, त्या गॅपमध्ये आठवणी येतात. कोणाला दिसणार नाही अशा ठिकाणी जाऊन रडायचं.' .ते पुढे म्हणाले, 'रेल्वेमध्ये आपण चढतो. काही माणसं दोन तासासाठी चढलेली असतात. पण एवढे बोलतात 'अरे काय म्हणताय, कुठे चाललात.' कोणीतरी डबा उघडतो, समोरच्याला खायला देतो. काहींचे प्रवास शांतपणे होतात. काही जण हसतच येतात, मग आपण पण हसतो. त्याचं स्टेशन येतं, तो उतरतो. ज्या स्टेशनवर आपलं एंटर होतो ते स्टेशन ठरलेलं आहे, ज्या स्टेशनवर आपल्याला एक्झिट करायची आहे, ते ठरलेलं आहे. रेल्वे जातच राहणार.'.पुण्यातील भरत नाट्यमंदिरात प्रयोग सुरू असतानाच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्या उत्कृष्ट नृत्यांगना होत्या. त्या 'नाट्यत्रिविधा' या नाटकाचा प्रयोग करत होत्या. त्यावेळी शेवटच्या प्रसंगाला नृत्य करत असताना, अश्विनी यांनी गिरकी घेतली आणि त्याचवेळी त्या रंगमंचावर कोसळल्या. हा नाटकातीलच भाग आहे, असं प्रेक्षकांना वाटलं. मात्र, अश्विनी रंगमंचावर कोसळल्या त्या परत उठल्याच नाहीत. त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला असं घोषित करण्यात आलं. त्यांच्या अशा मृत्यूने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला होता.