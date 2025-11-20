सिनेमा फक्त त्यांच्या लव्हस्टोरीबद्दल कसा दाखवता? 'बाजीराव मस्तानी' चित्रपटावर शरद पोंक्षे म्हणतात- 'केवळ ब्राह्मणद्वेषातून…'

मराठी मालिका, नाटक आणि चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेले लोकप्रिय अभिनेते शरद पोंक्षे कायम चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतात. ते कायमच स्पष्टपणे आपलं मत मांडताना दिसतात. ते त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत असतात. अनेकांना त्यांच्या रोखठोक बोलण्यामुळे त्यांना ट्रोलही करण्यात येतं. मात्र तरीही ट्रोलर्सकडे लक्ष ना देता ते आपली मतं मांडताना दिसतात. आता शरद पोंक्षे यांनी 'बाजीराव मस्तानी' या बॉलिवूड सिनेमाबद्दल केलेलं वक्तव्य चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे. हा सिनेमा केवळ त्यांच्या प्रेमकथेवर कसा काय आधारित आहे, त्यांचं शौर्य, त्यांचा पराक्रम कुठे गेला, असा प्रश्न त्यांनी विचारलाय. .शरद पोंक्षे यांनी नुकतीच आरपार या युट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिली. 'बाजीराव मस्तानी' हा चित्रपट पाहून मला अस्वस्थ वाटायला लागलं असं ते म्हणालेत. यात बोलताना पोंक्षे म्हणाले, 'स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची व्याख्यानं देताना छत्रपती शिवाजी महाराजांची व्याख्यानं करायला लागलो. मग श्रीरामाची व्याख्यानं द्यायला लागलो. मग इतिहासाचं वाचन सुरू झालं. त्यातून मला बाजीराव पेशव्यांबद्दल कळलं. तेव्हा विचार आला की, यांच्याबद्दल कोणीच बोलत नाहीय. ‘बाजीराव मस्तानी’ सिनेमा बघून अस्वस्थ झालो. म्हटलं हे काय आहे… बाजीराव यांच्या आयुष्यात काही महिने आलेली बायको, ती एका पारड्यात आणि ४१ लढाया न हरलेला अजेय योद्धा एका पारड्यात…' .ते पुढे म्हणाले, 'तुम्ही सिनेमा करताना ४१ लढायांवर दाखवला पाहिजे ना… पण तुम्ही सिनेमा फक्त त्या १६-१७ महिने त्यांच्याबरोबर राहिलेल्या बायकोबद्दल आणि लव्ह स्टोरीबद्दल दाखवता… सिनेमात ती दाखवा; पण तीन तासांच्या सिनेमात फक्त १५ मिनिटेच दाखवा. कारण- त्यांच्या आयुष्यात ती तेवढीच आहे. बाजीराव पेशव्यांची कारकीर्द २० वर्षांची आहे. १९ व्या वर्षी ते पेशवे झाले आणि ४१ व्या वर्षी गेले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेल्या मार्गावर आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत ते पुढे चालले. त्यांनीसुद्धा अठरापगड जातींचे लोक एकत्र करून स्वराज्याचं साम्राज्य करण्याचा प्रयत्न केला.' .पोंक्षे पुढे म्हणाले, 'तीन-चतुर्थांश हिंदुस्तानावर भगवा ध्वज फडकवला; पण हे माहीतच नाही. केवळ ब्राह्मणद्वेषातून पेशवे नालायक होते, असं करून ते बाजीराव पेशवेच गायबच झाले. हा इतिहास समजायला नको का? मग जळगावच्या एका संस्थानाने बाजीराव पेशव्यांच्या जयंतीनिमित्त आख्यान द्यायला सांगितलं. मग त्यादरम्यान, त्यांच्याबद्दल अभ्यास केला. तेव्हा त्यांच्याबद्दल आणखी माहिती कळली.'.वयाची पन्नाशी गाठली; तरीही अविवाहित का आहे सुष्मिता सेन? स्वतः सांगितलेलं कारण, म्हणाली- माझ्या आयुष्यात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.