आईने इस्लाम स्वीकारला आणि आम्हालाही... शर्मिला टागोर यांची लेक सबा पतौडीचा खुलासा; म्हणाली - आम्ही कधीही मंदीरात...

बॉलिवूड अभिनेत्री शर्मिला टागोर आणि लोकप्रिय क्रिकेटर मन्सूर अली खान यांची प्रेम कहाणी एकेकाळी चांगलीच गाजली होती. त्यांचं लग्न आंतरधर्मीय होतं. त्यामुळेच त्याची आणखी चर्चा झाली. त्यानंतर त्यांना सबा, सैफ आणि सोहा अशी तीन मुलं झाली. या तिघांपैकी दोघांनी आंतरधर्मीय विवाह केला आहे. मात्र लग्नानंतर शर्मिला टागोर यांनी इस्लाम स्वीकारलेला ही गोष्ट अनेकांना ठाऊक नव्हती. शिवाय त्यांनी त्यांच्या मुलांनादेखील त्याच धर्माची शिकवण दिली असं त्यांची मुलगी सबा हिने एका मुलाखतीत सांगितलंय. मुलं धर्माच्या बाबतीत गोंधळून जाऊ नये म्हणून तिने असं केलं असल्याचं सबाने सांगितलं. .सैफ अली खानची मोठी बहीण सबा पतौडी हिने नुकतीच बिग बॉलिवूड बफ्फला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'माझ्यासाठी माझा धर्म इस्लाम आहे आणि माझं त्याच्याशी नातं आहे. मी आध्यात्मिकही आहे, कारण जर मला देवाचा विचार करायचा झाला, तर मी कदाचित अल्लाह म्हणेन. याचा अर्थ असा अजिबात नाही की मी इतर धर्मांचा आदर करत नाही. अम्मा आणि अब्बांचं लग्न झाल्यानंतर अम्माने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि आम्हालाही इस्लाम धर्माची शिकवण दिली. कदाचित आम्ही गोंधळून जाऊ नये आणि आम्हाला एक आधार मिळावा, हा त्यामागचा उद्देश असावा. त्यामुळे आम्ही मंदिरात जात नव्हतो आणि हिंदू धर्माचं आचरणही करत नव्हतो.' .ती पुढे म्हणाली, 'खरं तर, तिनेच मला माझ्या धर्माची आणि इस्लाम, रमजान यांसारख्या गोष्टींची ओळख करून दिली. त्यानंतर पुढे कोणत्या धर्माचं आचरण करायचं, हा निर्णय आमच्यावर सोपवण्यात आला. माझ्या वडिलांनी किंवा आईने किंवा कुटुंबातील इतर कोणत्याही व्यक्तीने आमच्यापैकी कोणावरही कोणत्या एका धर्माचं पालन करायचा हा निर्णय लादला नाही. माझ्या भावंडांनी आंतरधर्मीय लग्न केलं आहे. मला वाटत नाही की त्यांच्यापैकी कोणीही कोणत्याही गोष्टीचं अगदी काटेकोरपणे पालन करतं. पण माझ्या मते श्रद्धा ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब आहे. ती कोणावरही लादता येत नाही. तुम्ही कोणत्या गोष्टीकडे वळायचं, हा पूर्णपणे तुमचा निर्णय आहे.'.सबा सणांबद्दल बोलताना म्हणाली, 'आम्ही ख्रिसमस, दिवाळी, होळी असे सर्व सण साजरे करत मोठे झालो. माझ्या आई-वडिलांनी कधीही आमच्यावर कोणताही विशिष्ट धर्म लादला नाही आणि माझ्या मते, ते योग्यच आहे. प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलांबरोबर असंच करायला हवं.' .कैरी घातलेलं कोलंबीचं कालवण, सुकटीची किस्मुर... निवेदिता यांनी सांगितलं कसं असतं त्यांच्याकडचं सारस्वत पद्धतीचं जेवण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.