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'मुरांबा' मालिकेतला तो सीन पाहून रागावलेला शशांक केतकरचा मुलगा; स्क्रिप्ट बदलायला लागलेली; अभिनेता म्हणाला, 'त्याने...

SHASHANK KETKAR SON REACTION ON MURAMBA SERIAL: लोकप्रिय अभिनेता शशांक केतकर याने मालिकेचा सीन आणि पोस्टर पाहून त्याच्या घरी झालेल्या रामायणाबद्दल सांगितलंय.
shashank ketkar

shashank ketkar

esakal

Payal Naik
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'होणार सून मी ह्या घरची' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय मराठी अभिनेता शशांक केतकर याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. हे मन बावरे' मधील त्याचं पात्रही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं होतं. सध्या शशांक 'मुरांबा' या मालिकेत दिसतोय. शशांकला दोन मुलं आहेत. त्याच्या मोठ्या मुलाचं नाव ऋग्वेद आहे आणि मुलीचं नाव राधा आहे. ऋग्वेदने एकदा त्याच्या मालिकेच्या सीन वरून त्याच्या बाबाला चक्क ताकीद दिली होती. ज्यामुळे शशांकने प्रोडक्शनकडे स्क्रिप्ट बदलण्याची विनंती केलेली. असं काय म्हणालेला ऋग्वेद?

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