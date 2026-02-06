काय कमावलं, किती गमावलं याची गोळाबेरीज; कसं आहे अविनाश- ऐश्वर्या नारकर यांचं 'शेवग्याच्या शेंगा' नाटक?

आ युष्याकडे बघताना मानवी मन आपली बेरीज-वजाबाकी करत असते. काय मिळाले, मिळवले, गमावले याचा आलेख मांडताना अस्वस्थही होत असते. त्यात साध्या सरळ माणसाचे प्रश्नही त्याच्या जगण्यासारखेच साधे असतात. वेगळ्या वाटेने संपत्ती कमावलेल्यांचे प्रश्न गुंतागुंतीचेच असतात. त्यांची अस्वस्थता टोकाची असते. अशाच सुधीर ससाणे (अविनाश नारकर) आणि विमल बर्वे (ऐश्वर्या नारकर) या व्यक्तिरेखांभोवती ‘शेवग्याच्या शेंगा’ नाटकात गजेंद्र अहिरे यांनी गुंफली आहे. .मराठी रंगभूमीवर गजेंद्र अहिरे यांचे नाव आले की, प्रेक्षक एका वेगळ्याच भावविश्वात प्रवेश करतो, जिथे साधेपणा असतो, पण त्या साधेपणातच खोलवर टोचणारी सत्ये दडलेली असतात. ‘शेवग्याच्या शेंगा’ हे नाटकही याला अपवाद नाही. रोजच्या जगण्यात सहज नजरेआड होणाऱ्या नात्यांचे, आकांक्षांचे, मूल्यांचे आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचेही सूक्ष्म पदर हे नाटक अत्यंत परिणामकारकपणे उलगडते..नाटकाची कथा बाह्य घटनांपेक्षा अंतर्मनातील घडामोडींवर अधिक भर देणारी आहे. सुधीर ससाणे हे बँकेतून निवृत्त झालेले गृहस्थ. पत्नीचे अचानक निधन झाल्याने आणि मुलीचे लग्न झाल्याने ते घरात एकाकी आहेत. दुसरीकडे विमल बर्वे यांच्या पतीचेही निधन झाले आहे, मात्र त्यांनी कमावून ठेवलेली संपत्ती भरपूर आहे. या दोघांची ‘शेवग्याच्या शेंगा’ घेण्यातून भेट होते आणि नाटक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करत रंगत जाते. सुधीर ससाणे (अविनाश नारकर) या पात्रातून मध्यमवर्गीय पुरुषाची मानसिकता प्रभावीपणे उभी राहते. जबाबदाऱ्या, अपेक्षा आणि स्वतःच्या अपूर्ण स्वप्नांच्या ओझ्याखाली दबलेला सुधीर ही व्यक्तिरेखा नारकर यांनी अतिशय संयत; पण ठसठशीत साकारली आहे. त्यांच्या अभिनयातील शांतता आणि आतल्या अस्वस्थतेची झलक प्रेक्षकाला अंतर्मुख करणारी आहे..विमल बर्वे (ऐश्वर्या नारकर) ही केवळ गृहिणी नसून, एक संवेदनशील, समजूतदार; पण स्वतःच्या इच्छा गिळून टाकणारी स्त्री म्हणून उभी राहते. ऐश्वर्या नारकर यांचा अभिनय सूक्ष्म भावछटांनी परिपूर्ण असून अनेक प्रसंगांत त्या न बोलता खूप काही सांगून जातात. आरती (नंदिता पाटकर), विनया (अपूर्वा गोरे) या दोन स्त्री व्यक्तिरेखा पिढ्यांतील विचारभेद आणि स्त्रीस्वातंत्र्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. साकार देसाईने साकारलेल्या राहुल व रंजन या व्यक्तिरेखा नाटकाच्या कथासूत्राला कलाटणी देणाऱ्या आहेत. त्या तेवढ्याच ताकदीने साकारने साकार केल्या आहेत. अंकिता दीप्तीने साकारलेल्या रुजू, भाजीवाली, झारा, मॅनेजर या भूमिकाही आपले वेगळेपण अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. .नितीन नेरुरकर यांच्या नेपथ्याने रंगमंचाचा वापर फार विचारपूर्वक केलेला आहे. विमल बर्वे यांच्या घरात श्रीमंतपणा आणि सुधीर ससाणेंच्या घरातला साधेपणा ही टोकाची तफावत त्यांनी बारकाइने मांडली आहे. शीतल तळपदे यांची प्रकाशयोजना प्रसंगानुरूप भावस्थिती अधोरेखित करते. तन्मय नरेंद्र भिडे यांचे संगीत नाट्यप्रवाहात मिसळून जाते; कुठेही अतिरेक न करता भावनांना हळुवार साथ देते. .नाटकाचे लेखक, दिग्दर्शक आणि गीतकार म्हणून गजेंद्र अहिरे यांची हातोटी प्रत्येक दृश्यात जाणवते. संवादांतील मितभाषिता, प्रसंगांची रचना आणि कलाकारांकडून काढून घेतलेली नैसर्गिक अभिनयशैली हे नाटकाचे मोठे बलस्थान आहे. ‘शेवग्याच्या शेंगा’ हे नाटक शांतपणे मनात उतरते आणि नंतर हळूहळू विचारांना कुरतडत राहते. मानवी मनात साचलेल्या दोन एकाकी व्यक्तिरेखांचे आयुष्य मांडताना समाजातील वास्तव अहिरे यांनी अधिक गहिरे करत सहजतेने आणि रसिकांना अंतर्मुख करत मांडले आहे. .प्राजक्ता माळीने बनवला कोकणातल्या घराघरात बनणारा खास पदार्थ; व्हिडिओ पाहून अमृता खानविलकर म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.