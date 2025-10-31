Shilpa Shinde : 'हाय दैय्या!' शिल्पा शिंदे परतणार? 'अंगुरी भाभी' म्हणून 8 वर्षांनंतर पुनरागमन

‘भाभी जी घर पर है’ या अनेक वर्षं सुरू असलेल्या मालिकेनं टीव्हीच्या इतिहासात विक्रम तयार केला आहे. या मालिकेत आता एक जोरदार बदल होणार असल्याची चर्चा आहे. या मालिकेतली ‘अंगुरी भाभी’ची व्यक्तिरेखा खूपच लोकप्रिय आहे. .गेली बरीच वर्षं शुभांगना अत्रे ती साकारत असल्या, तरी पहिल्या ‘अंगुरी भाभी’ म्हणजे शिल्पा शिंदे यांनी त्या व्यक्तिरेखेवर पाडलेली छाप त्यांना पुसता आलेली नाही. दुसरं म्हणजे मालिकेतही आता काहीसा तोचतोचपणा आल्यामुळे मालिकेचे निर्माते पुन्हा शिल्पा शिंदे यांना पाचारण करण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. .शिल्पा शिंदे यांनी मालिका सोडली, तेव्हा खूप वाद निर्माण झाला होता. मात्र, मालिका सोडल्यानंतर त्यांचंही करिअर फार पुढे गेलं नसल्यामुळे आणि ‘अंगुरी भाभी’ हीच ओळख असल्यानं इतर भूमिकाही फार न मिळाल्यामुळे त्याही मालिकेत परत येऊ शकतात, असंही सांगितलं जात आहे. .त्या बाबत सध्या बैठकाही सुरू आहेत अशी चर्चा आहे. मूळ ‘अंगुरी भाभी’ परत आल्या, तर ‘गोरी मेम’ही परत येणार का, हे मात्र अजून गुलदस्त्यात आहे. मात्र, शिल्पा शिंदे पुन्हा ‘अंगुरी भाभी’ बनल्या, तर प्रेक्षक ‘हाय दैय्या’ असं म्हणणार नाहीत, तर स्वागतच करतील, हे नक्की. .Aishwarya Narkar : ऐश्वर्या नारकर 8 वर्षांनंतर रंगभूमीवर परतणार! 'शेवग्याच्या शेंगा' नाटकात खास आहे तरी काय? .मालिकेत इतर काही बदलही होणार आहेत. काही नवीन पात्रं प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे एकंदरीत ही मालिका बघणं आणखी इंटरेस्टिंग होणार हे नक्की.थिली साठे-काशीकर.प्राजक्ता माळीला लग्नाचा फोबिया? मुलाखतीत बोलताना म्हणाली...'मला लग्न करायचंय पण...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.