'तु माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात...' 'ही' अभिनेत्री आहे तेजश्रीची बेस्ट फ्रेंड, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...

TEJASHRI PRADHAN AND SHIVANI BAOKAR FRIENDSHIP GOES VIRAL: मराठी मनोरंजनविश्वात असे अनेक कलाकार आहे ज्यांचं ऑफस्क्रीन बॉण्ड एकदम खास असतं. अनेक सेलिब्रिटी एकमेकांचे खास मित्र असतात. ऑनस्क्रीन एकमेकांच्या कितीही कुरघोड्या केल्या तरी सोशल मीडियावर ते नेहमीच त्यांचं प्रेम व्यक्त करत असतात. अशातच काल तेजश्री प्रधान हिचा वाढदिवस झाला. या वाढदिवसानिमित्त तेजश्रीच्या बेस्ट फ्रेंडनं सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. .अभिनेत्री शिवानी बावकर हिने तेजश्री प्रधान हिच्यासाठी खास पोस्ट लिहित वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. शिवानी आणि तेजश्री एकमेकांच्या खास मैत्रिणी आहे. सोशल मीडियावर त्या नेहमीच एकमेकांबद्दल बोलत असतात. अशातच आता शिवानीनं आपल्या लाडक्या मैत्रिणीला हटके पद्धतीनं शुभेच्छा दिला आहे. .तिने पोस्ट करत लिहलं की, 'वाढदिवसाच्या खुप शुभेच्छा तेजश्री. आपण जेव्हा पण भेटतो, तेव्हा खूप साऱ्या गप्पा मारतो. आयुष्यात किती व्यस्त असलो तरी आपण नेहमी एकमेकींना वेळ देतो. अजून काय हवं? मी खूप लकी आहे कारण माझ्या आयुष्यात तुझ्यासारखी खास व्यक्ती आहे. माझ्या आयुष्यातील चांगल्या, वाईट, हेल्थबाबत सगळ्या गोष्टी तुला माहित असतात. माझ्यावर तु इतका विश्वास दाखवतेस.. . त्यासाठी खरंच थॅक्यू'.'आपल्या मैत्रीतील सगळ्यात भारी गोष्ट म्हणजे आपण नेहमीच एकमेकींना आधार देतो. कठीण काळात आपण एकमेकींचं सगळं ऐकून घेतो, कितीही चढउतार आले तरी एकमेकींना आधार देतो.' अशी पोस्ट शेअर करत शिवानीनं तिच्या भावना व्यक्त केल्यात..दरम्यान तिच्या या पोस्टवर तेजश्रीनं कमेंट्स करत लिहलं की, 'यावर आता मी काय बोलू? किती छान पोस्ट केली आहे. लव्ह यू more.. अशीच माझ्यासोबत कायम राहा.' सध्या सोशल मीडियावर शिवानीची पोस्ट व्हायरल होत असून अनेक जण दोघींच्या मैत्रींचं कौतूक करताय..सुश्मिता सेनला लग्न करण्यासाठी 'ती' अडचण, अभिनेत्रीनं गुपित केलं उघड, म्हणाली...'माझ्या आयुष्यात प्रेमाची....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.