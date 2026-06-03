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'तु माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात...' 'ही' अभिनेत्री आहे तेजश्रीची बेस्ट फ्रेंड, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...

SHIVANI BAOKAR HEARTFELT BIRTHDAY POST FOR TEJASHRI PRADHAN:अभिनेत्री तेजश्री प्रधानच्या वाढदिवसानिमित्त तिची जिवलग मैत्रीण शिवानी बावकर हिने सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट शेअर केली. त्यांच्या मैत्रीतील विश्वास, आधार आणि जिव्हाळा व्यक्त करणाऱ्या या पोस्टने चाहत्यांची मनं जिंकली.
TEJASHRI PRADHAN

TEJASHRI PRADHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TEJASHRI PRADHAN AND SHIVANI BAOKAR FRIENDSHIP GOES VIRAL: मराठी मनोरंजनविश्वात असे अनेक कलाकार आहे ज्यांचं ऑफस्क्रीन बॉण्ड एकदम खास असतं. अनेक सेलिब्रिटी एकमेकांचे खास मित्र असतात. ऑनस्क्रीन एकमेकांच्या कितीही कुरघोड्या केल्या तरी सोशल मीडियावर ते नेहमीच त्यांचं प्रेम व्यक्त करत असतात. अशातच काल तेजश्री प्रधान हिचा वाढदिवस झाला. या वाढदिवसानिमित्त तेजश्रीच्या बेस्ट फ्रेंडनं सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे.

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