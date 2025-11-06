Premier

अप्पी आणि अमितने ८ वर्ष का लपवून ठेवलं त्यांचं नातं? स्वतः सांगितलं कारण; म्हणाले- आम्हाला अजिबात...

SHIVANI NAIK AND AMIT REKHI TALKED ABOUT THEIR RELATIONSHIP: अभिनेत्री शिवानी नाईक आणि अमित रेखी यांचा थाटामाटात साखरपुडा पार पडला मात्र त्यांनी त्यांचं नातं सगळ्यांपासून लपवून ठेवलं होतं.
Payal Naik
Updated on

'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली अभिनेत्री शिवानी नाईक हिने आयपीएस अपर्णा बनून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. ती वर्ष ही मालिका प्रेक्षकांच्या आवडीच्या मालिकांपैकी एक होती. या मालिकेतून शिवानी घराघरात पोहोचली. काही दिवसांपूर्वीच शिवानीचा साखरपुडा पार पडला. शिवानीने अभिनेता अमित रेखी याच्या सोबत साखरपुडा केला. अमितने 'भाग्य दिले तू मला' या मालिकेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आता त्यांनी त्यांचं रिलेशन ८ वर्ष लपवून का ठेवलं याबद्दल सांगितलं आहे.

