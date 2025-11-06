अप्पी आणि अमितने ८ वर्ष का लपवून ठेवलं त्यांचं नातं? स्वतः सांगितलं कारण; म्हणाले- आम्हाला अजिबात...

'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली अभिनेत्री शिवानी नाईक हिने आयपीएस अपर्णा बनून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. ती वर्ष ही मालिका प्रेक्षकांच्या आवडीच्या मालिकांपैकी एक होती. या मालिकेतून शिवानी घराघरात पोहोचली. काही दिवसांपूर्वीच शिवानीचा साखरपुडा पार पडला. शिवानीने अभिनेता अमित रेखी याच्या सोबत साखरपुडा केला. अमितने 'भाग्य दिले तू मला' या मालिकेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आता त्यांनी त्यांचं रिलेशन ८ वर्ष लपवून का ठेवलं याबद्दल सांगितलं आहे..अमित आणि शिवानी यांनी इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांना याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. तुम्ही सगळ्यांपासून तुमचं रिलेशन लपवून का ठेवलं याबद्दल प्रश्न विचारताच शिवानी म्हणाली, 'तेच मला सांगायचंय की ते असं रिलेशन नव्हतं की लगेच जगाला ओरडून सांगायचं मावा कुठूनतरी लोकांना कळेल असं नव्हतं. एकतर मुळात माझं अप्पी हे पहिलं काम होतं. त्याचं शूट मी साताऱ्यात करत होते. अमित सतत मुंबईत शूट करत होता त्यामुळे असं भेटण्याचा आणि बातमी लीक होण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. कारण मी तीन वर्ष एवढी बिझी होते सातत्याने की मधला असा वेळ नव्हता काहीच.'.ती पुढे म्हणाली, 'आणि असं काही नव्हतं की आपण काहीतरी लीक करूया आणि उगीच लोकांना एक मजा वाटेल असं काही नव्हतं. काहीतरी लोकांना हवं असतं ना की अरे यांचं यांचं चाललंय तर ती चर्चा न होता आम्हाला हे छान सोहळ्याच्या मार्फत लोकांपर्यंत पोहोचवायचं होतं. आणि एवढंच मला वाटतं की आम्ही रिलेशनशिप आहोत हे तर आहेच पण त्या आधी आम्ही खूप चांगले मित्र आहोत. आमच्यात कायम अशी चर्चा व्हायची की तसं काही नको करूया आपण. पण ज्या दिवशी अंगठ्या घालू त्या दिवशी जगाला ओरडून सांगूयात की आम्ही एंगेज्ड आहोत.'.त्यांच्या लव्हस्टोरीबद्दल बोलताना शिवानी म्हणाली, 'आम्ही नाटकाच्या स्पर्धांदरम्यान भेटायचो. पण तेव्हा एवढं बोलणं व्हायचं नाही. त्याने मला मेसेज केलेला की मला तुझं काम खूप आवडतं वगरे. दुसऱ्या दिवशी डायरेक्ट मला तू आवडतेस वगरे कविता करून सांगितलेलं. माझं असं झालं की ठीक आहे. हे नॉर्मल आहे. एखादा व्यक्ती आपल्याला आवडणं हे नॉर्मल आहे. त्यावर हा म्हणे की मला तुला भेटायचंय. मग मी याला घरीच बोलवलं.'.शिवानीच्या घरी मागणी घालायला गेलेल्या अमितसमोर सासरेबुवांनी ठेवलेल्या 'या' अटी; घडलेला मोठा ड्रामा, म्हणाला- मला तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.