त्यांच्या हातचा तो पदार्थ मी रोज खाऊ शकते... शिवानी सोनारने केलं सासूबाईंचं कौतुक; म्हणाली- नवीन लग्न...

मराठी मालिका विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री शिवानी सोनार सध्या झी मराठीवरील 'तारिणी' मालिकेत मुख्य भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. तिचं काम सध्या कौतुकाचा विषय ठरत आहे. यापूर्वी शिवानीने 'राजा राणीची गं जोडी' या मालिकेतून प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. त्यासोबतच तिने कलर्स मराठीवरील 'सिंधुताई माझी माई' या मालिकेत शिंधुताई सपकाळ यांची भूमिका साकारली होती. आता नुकत्याच झालेल्या 'झी मराठी अवॉर्ड २०२५' पुरस्कार सोहळ्यात शिवानीने तिच्या सासूबाई आणि लग्नानंतरच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी सांगितल्या आहेत..पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान एका मुलाखतीत शिवानीला लहानपणी आवडणाऱ्या पदार्थाबद्दल विचारण्यात आलं. याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, "मला माझ्या आत्याच्या हातची पुरण पोळी खूप आवडते." मात्र, लग्नानंतरचा आवडता पदार्थ विचारला असता, तिने आपल्या सासूबाईंच्या हातच्या एका खास पदार्थाचा उल्लेख केला..शिवानी म्हणाली, "माझं नुकतंच लग्न झालं आहे. माझ्या सासूबाईंच्या हातचा 'स्टॉबेरीखंड' मला खूप आवडतो. त्या तो खूप छान करतात." यासोबतच तिने पुरणपोळी आणि तूप या आपल्या आवडत्या पारंपरिक समीकरणाचाही उल्लेख केला आणि आईच्या हातचे सगळे गोड पदार्थ आपल्याला खूप आवडतात, हेही सांगितलं. .शिवानी आणि अंबर गणपुळे यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये लग्नगाठ बांधली. मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक कलाकारांनी त्यांच्या लग्नाला हजेरी लावली होती. एका शॉर्ट फिल्मच्या निमित्ताने त्यांची भेट झाली होती. शिवानी 'राजा रानीची गं जोडी' मालिकेतील भूमिकेमुळे प्रसिद्धीझोतात आली, तर अंबर गणपुळे 'रंग माझा वेगळा' आणि लोकमान्य टिळकांवरील मालिकेत झळकला होता. सध्या शिवानी 'तारिणी' मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे..तो सीन संपल्यावर रेखा म्हणाल्या तुला एक सांगू का? मराठी अभिनेत्रीने सांगितला 'लज्जा' सिनेमाचा किस्सा; म्हणाली- त्यानंतर मी