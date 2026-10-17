वकील सासऱ्यांची घेतली मदत, आता कोर्टात लढणार केस! शिवानी रांगोळेच्या 'कोण यशवंत पानसरे?' वेब सीरिजची चर्चा

KON YASHWANT PANSARE MARATHI WEB SERIES RELEASE DATE AND CAST: तुला शिकवीन चांगलाच धडा, बनमस्का', 'बे दुने तीन' यासारख्या कलाकृतींमधून अभिनेत्री शिवानी रांगोळेने विविध व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत. आता ती आनंद दिलीप गोखले लिखित आणि दिग्दर्शित 'कोण यशवंत पानसरे?" या वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. भरत जाधव, पुष्कर श्रोत्री, शर्वरी जमेनीस, उज्ज्वला जोग, विद्याधर जोशी आणि मिलिंद फाटक यांच्या भूमिका असलेल्या या कोर्टरूम थरारपटात शिवानी प्रथमच वकिलाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. .ही वेब सीरिज कशी मिळाली आणि त्यातील तिची भूमिका नेमकी काय आहे, याविषयी शिवानी म्हणाली, "मी या मालिकेसाठी ऑडिशन दिली होती, वकिलाची भूमिका मी याआधी केलेली नव्हती. त्यामुळे ती माझ्यासाठी आव्हानात्मक होती. त्यात भरत जाधव सरांसोबत पुन्हा काम करण्याची संधी मिळणार होती. त्यामुळे मी आधीपासूनच उत्सुक होते. .या मालिकेत मी जान्हवी या कनिष्ठ वकिलाची भूमिका साकारत आहे. ही कथा केवळ कोर्टरूम ड्रामा नसून, यशवंतरावांचा हरवलेला आत्मविश्वास आणि व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा कसा निर्माण होतो, याचाही हा प्रवास आहे. वकिलाची भूमिका साकारण्यासाठी शिवानीने तिच्या वकील असलेल्या सासऱ्यांची मदत घेतली आहे. .या मालिकेत ती पुन्हा एकदा अभिनेते भारत जाधव यांच्यासोबत झळकणार आहे. भरत जाधव यांच्यासोबत काम करण्याचा शिवानीचा हा चौथा अनुभव आहे. 'कोण यशवंत पानसरे?" ही मालिका १६ ऑक्टोबरपासून मराठी झी ५ वर पाहता येणार आहे. .डोंगर, हिरवळ अन् काचेच्या मोठ्या खिडक्या! इम्रान खानने मुंबई-पुण्याजवळ निसर्गाच्या सान्निध्यात उभारलं सुंदर घर, photo पाहिलेत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.