Premier

कोणाचा काडीमोड, तर कोणाचं लग्न तुटलं, 2025 मध्ये 'या' सेलिब्रेटींच्या नात्याता आली मोठी दरी

Shocking Celebrity Breakups That Rocked 2025: 2025 हे वर्ष जसं सेलिब्रिटी लग्नांसाठी चर्चेत होतं, तसंच अनेक धक्कादायक ब्रेकअप्स आणि घटस्फोटांसाठीही गाजलं. लोकप्रिय जोड्यांच्या नात्यांवर पडदा पडल्याने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला.
Shocking Celebrity Breakups That Rocked 2025

Shocking Celebrity Breakups That Rocked 2025

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Shocking Celebrity Breakups: 2015 मध्ये अनेक घटना घडला. अनेक सेलिब्रिटींची लग्न झाली, अनेक सेलिब्रिटींना पुरस्कार मिळाले, तर काहींनी सुखी संसाराला सुरुवात केली. अनेकांनी गोड बातमी देत चाहत्यांना खुश केलं. परंतु या सगळ्यात काही अशा पण गोष्टी घडल्या. ज्याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती, एकतर सेलिब्रेटींच्या ब्रेकअपची आणि दुसरी घटस्फोटाची.

Loading content, please wait...
Tamannaah Bhatia
yuzvendra chahal
smriti mandhana
bollywood actress
Entertainment news
breakup
Celebrity
tom cruise
bollywod actor
Year End 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com