कोणाचा काडीमोड, तर कोणाचं लग्न तुटलं, 2025 मध्ये 'या' सेलिब्रेटींच्या नात्याता आली मोठी दरी

Shocking Celebrity Breakups: 2015 मध्ये अनेक घटना घडला. अनेक सेलिब्रिटींची लग्न झाली, अनेक सेलिब्रिटींना पुरस्कार मिळाले, तर काहींनी सुखी संसाराला सुरुवात केली. अनेकांनी गोड बातमी देत चाहत्यांना खुश केलं. परंतु या सगळ्यात काही अशा पण गोष्टी घडल्या. ज्याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती, एकतर सेलिब्रेटींच्या ब्रेकअपची आणि दुसरी घटस्फोटाची..तमन्ना आणि विजय वर्मा2025 मध्ये सगळ्यांना धक्का देणारं ब्रेकअप होतं ते तमन्ना भाटिया आणि वजय वर्मा याचं. दोन वर्ष रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यांचं ब्रेकअप कशामुळे झालं हे अद्याप अस्पष्टच आहे. नात्यातील दुराव्याबाबत दोघांनीही बोलणं टाळलंय. .शिवांगी जोशी आणि कुशल टंडनयातील दुसरं ब्रेकअप म्हणजे शिवांगी जोशी आणि कुशल टंडन यांचं. दोघांचे विदेशातील एका ट्रीपचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले. त्यानंतर ही जोडी कायम सोबत राहावी अशी इच्छा चाहत्यांनी व्यक्त केली. परंतु दोघांचं अचानक ब्रेकअप झाल्यानं चाहत्यांना धक्का बसला..टॉम क्रूझ आणि एना डी अरमासहॉलिवूडमध्ये सर्वांना चकित करणारं आणि धक्कादायक ब्रेकअप म्हणजे टॉम क्रूझ आणि एना डी अरमानस यांचं. यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. दोघे लग्न करणार असल्याचंही बोललं जात होतं. परंतु व्यस्त वेळापत्रकामुळे दोघांच्या नात्यात दुरावा आला. .स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल या वर्षातील सगळ्यात जास्त धक्कादायक गोष्ट घडली ती स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांच्याबाबत. नोव्हेंबरमध्ये दोघे लग्न करणार होते. पंरतु लग्नाच्या एक दिवस आगोदर दोघे वेगळं झाल्याचं बोललं जातय. पलाश मुच्छलवर फसवणुकीचे आरोप झाल्यानंतर दोघांनी लग्न रद्द केल्याचं जाहीर केलं. .युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मासगळ्यात चर्चेत असलेली जोडी युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा ही होती. दोघं फेब्रुवारी महिन्यात अधिकृतरित्या विभक्त झालं. २०२० मध्ये दोघांचं लग्न झालं होतं. परंतु चार वर्षातच दोघांनी घटस्फोट घेतला.