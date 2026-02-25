Premier

रस्त्यावर साबण विकणारा रातोरात झाला सुपरस्टार; नियत फिरली अन् स्वतःच्याच अपंग लेकावर आणली भीक मागायची वेळ !

Bollywood Actor Left His Handicapped Son & Wife On Road When Get Famous : बॉलिवूडमध्ये गाजलेला अभिनेता एकेकाळी रस्त्यावर साबण विकायचा. पण श्रीमंती येताच त्याने स्वतःची पत्नी आणि अपंग मुलाला वाऱ्यावर सोडलं. कोण आहे हा कलाकार जाणून घेऊया.
Bollywood Actor Left His Handicapped Son &amp; Wife On Road When Get Famous

Bollywood Actor Left His Handicapped Son & Wife On Road When Get Famous

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : बॉलिवूडमधील एक क्लासिक सिनेमा म्हणजे शोले. या सिनेमातील सगळीच पात्रे गाजली. अमिताभ, धर्मेंद्र, अमजद खान, संजीव कुमार यांनी साकारलेल्या भूमिका अजरामर ठरल्या. पण त्यातीलच एक सगळ्यांच्या लक्षात राहिलेलं पात्र म्हणजे सुरमा भोपाली. ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते जगदीप यांनी ही भूमिका साकारली होती. आज जाणून घेऊया जगदीप यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयीच्या काही धक्कादायक गोष्टी.

bollywood
Entertainment news
Amitabh Bacchan
Entertainment Field
Amjad Khan

