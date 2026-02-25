रस्त्यावर साबण विकणारा रातोरात झाला सुपरस्टार; नियत फिरली अन् स्वतःच्याच अपंग लेकावर आणली भीक मागायची वेळ !

Entertainment News : बॉलिवूडमधील एक क्लासिक सिनेमा म्हणजे शोले. या सिनेमातील सगळीच पात्रे गाजली. अमिताभ, धर्मेंद्र, अमजद खान, संजीव कुमार यांनी साकारलेल्या भूमिका अजरामर ठरल्या. पण त्यातीलच एक सगळ्यांच्या लक्षात राहिलेलं पात्र म्हणजे सुरमा भोपाली. ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते जगदीप यांनी ही भूमिका साकारली होती. आज जाणून घेऊया जगदीप यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयीच्या काही धक्कादायक गोष्टी..जगदीप यांचं खरं नाव सईद इश्तियाक अहमद जाफरी असं होतं. त्यांचा जन्म 29 मार्च 1939 ला मध्यप्रदेशमधील दतिया या गावी झाला. 1947 ला फाळणीदरम्यान त्यांचे वडील वारले आणि त्यानंतर घर चालवण्यासाठी त्यांचं कुटूंब मुंबईला आलं. यावेळी गरिबीमुळे जगदीप यांचं शिक्षण अर्धवट राहिलं. घर चालवण्यासाठी त्यांनी विविध व्यवसाय करायला सुरुवात केली. ते रस्त्यावर कंगवा, साबण या वस्तूही विकायचे. तर कधी पैसे नाही मिळाले तर बेकरीच्या बाहेर रस्त्यात पडलेले पावाचे तुकडे स्वच्छ करून ते खाऊन पोट भरायचे. .त्यानंतर अचानक त्यांना बॉलिवूड सिनेमात बालकलाकार म्हणून काम करण्याची संधी चालून आली. बी आर चोप्रा यांचा अफसाना हा त्यांचा बालकलाकार म्हणून पहिला सिनेमा. या सिनेमासाठी त्यांना 6 रुपये मानधन मिळालं. त्यानंतर त्यांनी अनेक सिनेमात बालकलाकार म्हणून काम केलं. दो बिघा जमीन, हम एक पंछी एक डाल के या सिनेमांमध्ये त्यांनी काम केलं. हम एक पंछी एक डाल के सिनेमातील अभिनयाने प्रभावित होऊन पंतप्रधान नेहरू यांनी एक पेन त्यांना बक्षीस दिला. .शोले सिनेमातील त्यांचं सुरमा भोपाली हे पात्र खूप गाजलं. ही भूमिका लोकांच्या इतकी लक्षात राहिली की अनेकजण त्यांना त्याच नावाने ओळखू लागले. त्यांनी पुढे या पात्रावर आधारित एका सिनेमाचीही निर्मिती केली. पण इतक्या मोठ्या कलाकाराचं वैयक्तिक आयुष्य अतिशय वादग्रस्त होतं. .जगदीप यांनी त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात तीन लग्न केली. त्यांच्या पहिल्या पत्नीचं नाव नफिसा, दुसऱ्या सुघरा आणि तिसऱ्या पत्नीचं नाव नाजिमा होतं. त्यांना एकूण सहा मुलं होती. त्यांना सिनेमात यश मिळू लागताच जगदीप यांनी त्यांच्या पहिल्या पत्नीला आणि तिच्यापासून असलेल्या तिन्ही मुलांना अचानक सोडलं. त्यामुळे पत्नी नफिसासहित त्यांची तिन्ही मुलं हुसैन, शकिरा आणि सुरैया रस्त्यावर आले. .वडिलांच्या या वागण्यामुळे तरुण हुसैनवर लोकांच्या गाड्या धुवून उदरनिर्वाह करण्याची वेळ आली. त्यातच 2006 मध्ये त्याचा रेल्वे अपघात झाला. या अपघातात त्याने दोन्ही पाय गमावले. यामुळे तो रस्त्यावर भीक मागू लागला. बऱ्याचदा तो त्याचे सावत्र भाऊ असलेल्या जावेद आणि नावेदकडेही मदतीसाठी यायचा. पण त्यांनीही कधी त्याची मदत केली नाही. त्याला रस्त्यावरच्या भिकाऱ्यासारखीच वागणूक स्वतःच्या कुटूंबाकडून मिळाली. 2009 मध्ये त्याचं निधन झालं त्याहीवेळी कुणी उपस्थित नव्हतं किंवा त्याच्या पश्चात त्याच्या कुटूंबाची जबाबदारी घेतली नाही. .जगदीप यांची इतर दोन मुलं जावेद आणि नावेद प्रसिद्ध कलाकार आहेत. जावेदने निवेदक, अभिनेता आणि डबिंग आर्टिस्ट म्हणून नाव कमावलं आहे. तर नावेदही बुगी वूगी कार्यक्रमामुळे प्रसिद्ध झाला. तर जावेदचा मुलगा मिझानही सिनेविश्वात कार्यरत आहे..Viral Video : हेलिपॅड, 100 एकरची जागा आणि भव्य फार्महाऊस ; कोई मिल गया फेम खलनायकाची प्रॉपर्टी पाहून येईल चक्कर !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.