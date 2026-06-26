आजूबाजूला कुणीही असुदे ती... 'ईठा'च्या सेटवर कशी वागायची श्रद्धा कपूर? चित्रपटातील अभिनेत्यानेच सांगितला अभिनेत्रीचा स्वभाव, म्हणाला

Bollywood News: श्रद्धा कपूर बॉलिवूडमधली टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या प्रत्येक चित्रपटाला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलंय. आता लवकरच श्रद्धा 'ईठा' या चित्रपटात दिसणार आहे. यात ती दिग्गज तमाशा कलावंत विठाबाई नारायणगावकर यांची भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटात ती मुख्य भूमिकेत आहे. आता याच चित्रपटातील तिच्या सहकलाकाराने अभिनेत्री सेटवर कशी वागायची याबद्दल सांगितलं आहे. त्याने श्रद्धाचं कौतुक केलं आहे. .'ईठा' या चित्रपटात श्रद्धासोबत अभिनेता अनंत जोशी दिसणार आहे. नुकतीच अनंतने 'व्हरायटी इंडिया'ला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, '‘ईठा’ हा पूर्णपणे श्रद्धा कपूरचा चित्रपट आहे. या चित्रपटात नाना पाटेकर, रणदीप हुडा आणि माझ्यासारखे इतर कलाकार आहेत, पण आम्ही सर्वजण श्रद्धाने साकारलेल्या पात्राच्या जीवनाचा एक भाग आहोत. माझ्या भूमिकेबद्दल सांगायचे तर, मला आताच काही उघड करायचे नाही, पण मी यापूर्वी केलेल्या भूमिकांपेक्षा ही भूमिका अत्यंत वेगळी आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'श्रद्धाने या चित्रपटासाठी स्वतःमध्ये खूप मोठे बदल केले आहेत. शूटिंगदरम्यान तिला अनेक अडचणींचा आणि वेगळ्या वातावरणाचा सामना करावा लागला, पण मी तिला कधीही तक्रार करताना पाहिले नाही. मी एका वेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलो असल्याने सुरुवातीला मला थोडा संकोच होता, पण श्रद्धा तिच्या आजूबाजूच्या प्रत्येकाला अवघडलेपणा वाटणार नाही याची काळजी घेते. त्यामुळे ती माझ्यासोबतही तशीच वागली.'.तो श्रद्धाबद्दल म्हणाला, 'ती स्वतःचं स्थान खूप चांगल्या प्रकारे ओळखते. या इंडस्ट्रीत वावरताना स्वतःच्या मर्यादाही तिला माहित आहेत. पण त्याच वेळी, ती मनातील इतरांविषयीचं प्रेम आणि आपुलकी कधीही कमी होऊ देत नाही. हा संपूर्ण चित्रपट तिच्या खांद्यावर आहे, त्यामुळे एक कलाकार म्हणून तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला ती मोकळीक देणे गरजेचे असते.' हा चित्रपट २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. .लोक म्हणतात एकटी पडशील... 'तारक मेहता...' फेम बबिताचा मोठा निर्णय; मुनमुन दत्ताला नाही करायचं लग्न, कारण-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.