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श्रद्धा कपूरचा 'ईथा' सिनेमातील फर्स्ट लूक लीक! ९ महिन्यांच्या गरोदरपणातील विठाबाईंचा संघर्ष पाहून चाहते थक्क

SHRADDHA KAPOOR RECREATES VITHABAI NARAYANGAONKAR’S ICONIC LIFE MOMENT IN EETHA:अभिनेत्री श्रद्धा कपूरच्या आगामी ‘ईथा’ सिनेमाचा फर्स्ट लूक सोशल मीडियावर लीक झाला असून त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
SHRADDHA KAPOOR

EETHA FIRST LOOK LEAKED

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

EETHA FIRST LOOK LEAKED: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर लवकरच 'ईथा' या बहुचर्चित सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. स्त्री २ नंतर श्रद्धाचा हा सिनेमा पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. दरम्यान या सिनेमाचा फर्स्ट लूक सोशल मीडियावर लीक झाला असून सध्या या सिनेमाची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

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