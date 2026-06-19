श्रद्धा कपूरचा 'ईथा' सिनेमातील फर्स्ट लूक लीक! ९ महिन्यांच्या गरोदरपणातील विठाबाईंचा संघर्ष पाहून चाहते थक्क

EETHA FIRST LOOK LEAKED: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर लवकरच 'ईथा' या बहुचर्चित सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. स्त्री २ नंतर श्रद्धाचा हा सिनेमा पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. दरम्यान या सिनेमाचा फर्स्ट लूक सोशल मीडियावर लीक झाला असून सध्या या सिनेमाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. .ईथा हा सिनेमा लावणी कलावंत विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित आहे. या सिनेमात लोककलेला नवं वैभव मिळवून देणाऱ्या विठाबाईंच्या संघर्षमय आणि प्रेरणादायी प्रवासाची कथा सिनेमात पहायला मिळणार आहे. दरम्यान अशातच ईथा सिनेमातील एक सीन लीक झाला आहे. .या लीक झालेल्या व्हिडिओमध्ये श्रद्धा कपूरचा जबरदस्त लूक पहायला मिळतोय. यात ती विठाबाईंच्या भूमिकेत दिसत असून नऊ महिन्यांची गरोदर असतानाही ती रंगमंचावर परफॉर्म करताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये प्रसूती झाल्यानंतर लगेच ती स्टेजवर जाण्याची तयारी करतानाचा प्रसंग दाखवण्यात आला आहे. सध्या सोशल मीडियावर या दृश्याची चर्चा रंगली आहे. .ईथा या सिनेमात श्रद्धासोबतच अभिनेता रणदीप हुड्डा आणि मोहम्मद झीशान अय्यूब यांच्या महत्वाच्या भूमिका आहे. हा सिनेमात १९४० ते १९९० या काळातील विठाबाईंच्या वैयक्तिक संघर्षांवर आधारित असणार आहे. दरम्यान या सिनेमातील श्रद्धाचा हा वेगळा अवतार पाहून चाहत्यांना सिनेमाबाबत अधिकच उत्सुकता लागली आहे. .'वेलकम टू द जंगल'सिनेमातील 'हे' गाणं ऐकलं का? अमृता फडणवीस यांच्या आवाजाची चर्चा; नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.