'आईचा संघर्ष दाखवायचा असेल तर सत्य दाखवा'; 'ईठा'वर विठाबाईंच्या मुलाची नाराजी

VITHABAI NARAYANGAONKAR FAMILY LEGAL WARNING: प्रसिद्ध दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारत असलेला आणि तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित 'ईठा' हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. बॉलीवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरने यामध्ये मुख्य भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटाच्या नावावरून आणि काही प्रसंगांवरून विठाबाई यांच्या कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त केली असून, निर्मात्यांना कायदेशीर इशारा दिला आहे.. विठाबाई यांचे सुपुत्र कैलास नारायणगावकर आणि त्यांच्या नातवाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कुटुंबाच्या मते, ग्रामीण भागात 'विठा'चा उच्चार 'ईठा' असा केला जात असला, तरी आजच्या तरुण पिढीला त्यांचे मूळ आणि अधिकृत नाव कळावे यासाठी चित्रपटाचे नाव 'विठा' असेच असायला हवे. उपशीर्षक म्हणून 'नारायणगावकर' या त्यांच्या गावाच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी प्रमुख मागणी कुटुंबाने केली आहे. .कैलास यांनी नमूद केले की, आईचा संघर्ष मोठ्या पडद्यावर येत असल्याचा अभिमान आहे; परंतु चित्रपट तयार करण्यापूर्वी निर्मात्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधायला हवा होता. टीझरमध्ये दाखवण्यात आलेला स्टेजमागील जन्माचा प्रसंग आणि विठाबाईंच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अधिक अचूक माहिती देण्यासाठी कौटुंबिक चर्चा होणे आवश्यक होते. .यासंदर्भात कुटुंबाने दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांना ई-मेलद्वारे संपर्क साधला असून, २ ते ३ जुलैपर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. या वादावर दिग्दर्शक लक्ष्मण उत्तेकर किंवा 'मॅडॉक फिल्म्स'चे प्रमुख दिनेश विजन यांच्याकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. 'ईठा' २८ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..'सगळ्या अॅक्टरचे अफेअर्स असतात' फराहने प्रश्न विचारताच रितेशने दिली 'अशी' प्रतिक्रिया, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.