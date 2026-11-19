SHRADDHA KAPOOR EETHA MOVIE TRAILER: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हिचा बहुचर्चित सिनेमा 'ईठा' सध्या चर्चेत आहे. या सिनेमाचा नुकताच ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून त्यातील श्रद्धाचा अभिनय पाहून प्रेक्षकांकडून तिचं कौतुक केलं जात आहे. विशेष म्हणजे, या सिनेमात श्रद्धाने सादर केलेली लावणी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. मात्र, पडद्यावर ही लावणी साकारण्यामागे श्रद्धाने प्रचंड मेहनत घेतली आहे. नुकत्याच एका मुलाखतीत तिने 'ईठा'साठी केलेल्या तयारीबद्दल आणि लावणी शिकतानाच्या अनुभवाबद्दल सांगितलं. .श्रद्धाला जेव्हा 'ईठा' या सिनेमाची ऑफर मिळाली, तेव्हा तिला लावणी आणि तमाशा या कलाप्रकारांबद्दल फारशी माहिती नव्हती. त्यामुळे ही भूमिका साकारण्यासाठी तिने सुरुवातीपासूनच तयारी करण्यास सुरुवात केली. यासाठी तिने अनेक वर्कशॉप्समध्ये सहभाग घेतला. एवढंच नाही तर लावणी आणि तमाशा क्षेत्रातील कलाकारांसोबत बराच वेळ घालवला. त्यांच्या कलेचा अभ्यास केला आणि लावणी सादर करण्याची पद्धत समजून घेतली..शकुंतलाजींकडून घेतले लावणीचे धडेया तयारीदरम्यान श्रद्धाची भेट शकुंतलाजी यांच्याशी झाली. त्यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर लावणी ही केवळ डान्सच्या स्टेप्सपुरती मर्यादित नसते, हे श्रद्धाला समजलं. लावणीमध्ये चेहऱ्यावरील हावभाव, भावना आणि नृत्य सादर करण्याची शैली यांनाही तितकंच महत्त्व असतं. शकुंतलाजींनी श्रद्धाला प्रत्यक्ष घुंगरू बांधून नृत्याचा सराव करायला लावला. तसेच नृत्य करताना चेहऱ्यावर कोणते भाव असावेत, याबद्दलही मार्गदर्शन केलं..तमाशा कलाकारांच्या आयुष्याचा अभ्यासश्रद्धाने या भूमिकेसाठी केवळ नृत्यच शिकलं नाही, तर तमाशा कलाकारांचं आयुष्यही जवळून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. एका मुलाखतीत बोलताना तिने तमाशा कलाकारांच्या आयुष्याचा त्यांच्या कलेवर कसा परिणाम होतो, याबद्दल भाष्य केलं. तिच्या मते, कलाकारांच्या आयुष्यातील अनुभव त्यांच्या सादरीकरणातून आणि कलेतून दिसून येतात. त्यामुळे 'ईठा' ही व्यक्तिरेखा अधिक प्रभावीपणे साकारण्यासाठी तिने या कलाकारांच्या अनुभवांकडेही लक्ष दिलं. .४-४ किलोचे घुंगरू बांधून केला सरावलावणी शिकताना श्रद्धाने शारीरिक मेहनतही घेतली. तिने पायात ४-४ किलोचे घुंगरू बांधून नृत्याचा सराव केला. लावणीतील पारंपरिक स्टेप्स, पदन्यास आणि त्यातील बारकावे आत्मसात करण्यासाठी तिने सातत्याने सराव केला. या प्रवासात सिनेमाचे दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांनीही तिला डान्ससाठी मोलाची मदत केली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रद्धाने लावणीच्या सादरीकरणावर विशेष मेहनत घेतली..'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' मालिका लवकरच संपणार? अंतिम भाग केव्हा? सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.