Premier

श्रद्धा कपूरचं 'या' अभिनेत्यांसोबत होतं अफेअर? एका रिलेशनमुळे तर वडिलांशीही झालेले वाद?

SHRADDHA KAPOOR LOVE LIFE AND RELATIONSHIP HISTORY FULL DETAILS: श्रद्धा कपूरने ‘आशिकी 2’ मधून बॉलिवूडमध्ये मोठं नाव कमावलं. तिच्या यशासोबतच तिचं वैयक्तिक आयुष्यही नेहमी चर्चेत राहिलं आहे. आदित्य रॉय कपूर, फरहान अख्तर आणि इतर नात्यांच्या चर्चांमुळे ती कायम लाइमलाइटमध्ये राहिली आहे.
SHRADDHA KAPOOR

SHRADDHA KAPOOR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BOLLYWOOD ACTRESS SHRADDHA KAPOOR AFFAIRS AND RUMOURED RELATIONSHIPS: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवलं आहे. श्रद्धा अभिनयासह डान्सर सुद्धा आहे. तिला खरी ओळख मिळाली ती २०१३ मधील आशिकी २ या सिनेमामुळे. या सिनेमातील तिचा साधेपणा आणि भावनिक अभिनय सगळ्यांनाच भावला होता. फिल्मी करिअरसह श्रद्धा कपूर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत राहिली. तिचं अनेक अभिनेत्यासोबत नाव जोडलं गेलं होतं.

Loading content, please wait...
bollywood
actress
Entertainment Field
Affair News
Shraddha Kapoor