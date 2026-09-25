लग्नाला १२ वर्ष होतील तरीही मला कळलेलं नाही की... श्रेया बुगडेने सांगितलं नवरा निखिल सेठसोबत कसं आहे नातं

'चला हवा येऊ द्या' या कार्यक्रमातून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री श्रेया बुगडे सगळ्यांची आवडती आहे. तिने आपल्या हटके लकबीने हास्यविनोद करणाऱ्या अभिनेत्याच्या यादीत स्वतःचं हक्काचं स्थान निर्माण केलंय. श्रेया तिच्या आयुष्याबद्दलही अनेकदा मनमोकळेपणाने बोलताना दिसते. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या पतीबद्दल सांगितलं आहे. श्रेयाने निखिल सेठ याच्याशी लग्न केलंय. त्यांच्या नात्याला आता १२ वर्ष होणार आहेत. आता मुलाखतीत तिचं पतीसोबतचं नातं कसं आहे याबद्दल तिने सांगितलंय. .श्रेयाने नुकतीच अमुक तमुकला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'माझा नवरा आणि मी आधी मित्र आहोत. पती-पत्नीच्या नात्यात मैत्री असणं खूप महत्त्वाचं आहे. मला माझ्या नवऱ्यामध्ये ‘ऑल इन वन पॅकेज’ हवं होतं. नवरा म्हणून तो ज्या गोष्टी करतो, त्याचबरोबर गरज असेल तेव्हा मित्र म्हणूनही तो माझ्यासोबत असतो. आता माझ्या लग्नाला १२ वर्षं होतील, तरीसुद्धा मला कळलेलं नाहीये की इतकी वर्ष कधी गेली. त्याने कधीही माझ्यावर स्वतःच्या अपेक्षा लादल्या नाहीत. त्यांनी मला कधीच त्याच्या सवयींप्रमाणे किंवा त्याला एक जशी पार्टनर अपेक्षित होती, तसं वागण्याचा आग्रह केला नाही.'.ती सासूसासऱ्यांबद्दल बोलताना म्हणाली, 'त्यांनी त्याच्या आई-वडिलांच्या बाबतीत पण माझ्याकडून हे एक्स्पेक्ट केलेलं नाहीये. घरातील जबाबदाऱ्या किंवा सासू-सासऱ्यांबाबतही माझ्यावर कोणत्याही प्रकारचं दडपण टाकण्यात आलं नाही. आय थिंक, ही जस्ट लेट्स मी बी. मी जशी आहे तसंच त्याने मला राहण्याचं स्वातंत्र्य दिलंय. तू कर, निवांत... छान चाललंय ते, असं म्हणतो तो. मला कोणत्याही गोष्टीचा कंट्रोल स्वतःकडे घ्यायला आवडतो. त्यावर तो म्हणतो तू ठरवलंस ना, आता तू याबद्दल तक्रार करणार नाहीस. तू कंट्रोल घेतलास, आता घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारीही तुझी. हीच एक आमच्यात वेगळी गोष्ट आहे.' .जिम बंद केलं, आठवड्यात साहित्य विकायचं होतं, दगडूशेठ मदतीला धावला... 'कृष्णाईच्या लेकी' अभिनेत्याने सांगितला अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.