'कतरिना कैफचं 'ते' गाणं गायल्याची आजही लाज वाटते' श्रेया घोषाल हिचं वक्तव्य, म्हणाली...'तशी गाणी...'

SHREYA GHOSHAL REVEALS WHY SHE REFUSED SONGS POST 'CHIKNI CHAMELI' FAME: आपल्या आवाजाने संगीतविश्वात वेगळी ओळख निर्माण करणारी गायक श्रेया घोषाल हिने तिच्या गायनाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट गाणी दिली. अनेक गाणी श्रेया घोषालच्या नावाने प्रसिद्ध आहे. दरम्यान अशातच आता ती तिच्या एका स्पष्ट आणि प्रामाणिक वक्तव्यामुळे चर्चेत आहे. तिने एका मुलाखतीत तिच्याच गायलेल्या गाण्याची लाज वाटत असल्याचं म्हटलय. .अलीकडेच तिने २०१२ मध्ये आलेल्या 'अग्निपथ'मधील चिकनी चमेली या गाण्यानंतर आलेल्या अनुभवांबद्दल पहिल्यांदाच सविस्तर भाष्य केलं. त्या गाण्याच्या यशानंतर अनेक गाण्यांच्या ऑफर्स आल्या; मात्र काही गाण्यांतील शब्द स्वीदेहाचे बाजारीकरण करणारे असल्याने तिने त्यांना नकार दिला, असं तिने सांगितले..'चिकनी चमेली' बाबत बोलताना श्रेयाने स्पष्ट केलं की 'ते गाणं केवळ नृत्यप्रधान नसून त्यामागे कलात्मक बाजूही होती आणि चित्रपटात वापरलेले शब्द सुरुवातीच्या आशयापेक्षा अधिक संयमी होते. आज मागे वळून पाहताना गाण्यांच्या शब्दांबायत अधिक जबाबदारीची जाणीव होते, कारण अशी गाणी लहान मुलांपर्यंत मुलं ऐकतात, त्यामुळे त्या गोष्टीचं पश्चताप होतो.'.'पण तरीही या गाण्याबद्दल मला कोणाताही संकोच नाही, कारण ते माझ्या कारकिर्दीचा एक भाग आहे. मात्र, भविष्यात अशा स्वरुपाची गाणी स्वीकारणार नाही, ही माझी ठाम भूमिका' असल्याचं श्रेया म्हणाली. तसंच एका गाण्याची ऑफर आली असताना त्या गाण्याचे शब्द ऐकून मी शांतपणे गाणं गाण्यास नकार दिला.