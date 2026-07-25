विषय चांगला पण.. कसा आहे श्रेयस तळपदे अन् काजल अग्रवालचा 'द इंडिया स्टोरी'? वाचा रिव्ह्यू

सध्या महाराष्ट्रात प्रत्येक ठिकाणी भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि घातक रसायनांच्या विरोधात धाडी सत्र सुरू आहे, आणि लोकांच्या आरोग्याचा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशाच वेळी या ज्वलंत प्रश्नावर परखड भाष्य करणारा चेतन डीके दिग्दर्शित 'द इंडिया स्टोरी' हा चित्रपट नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. हा केवळ एक सिनेमा नसून आपल्या जीवनशैलीवर आणि यंत्रणेवर उपस्थित केलेला एक मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. श्रेयस तळपदे आणि काजल अग्रवाल अभिनीत हा कोर्टरूम ड्रामा एका अशा संवेदनशील विषयाला हात घालणारा आहे, जो आपल्या प्रत्येकाच्या थेट जगण्याशी जोडलेला आहे.. चित्रपटाची कथा मेजर योगेश पाटील (श्रेयस तळपदे) याच्या भोवती फिरणारी आहे. त्यांची छोटी मुलगी परी (तृषा शारदा) कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी लढा देता देता दम सोडते. योगेशचा ठाम दावा असतो की त्याच्या मुलीचा मृत्यू कोणत्याही नैसर्गिक आजाराने नाही, तर आपल्या खाण्यात असणारे विषारी कीटकनाशक आणि रासायनिक भेसळीमुळे झाला आहे. जेव्हा तो याबाबतीत पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी जातो तेव्हा त्याची तक्रार दाखल करून घेतली जात नाही तसेच कोणताही वकील त्याची केस न्यायालयामध्ये मांडण्यास धजावत नाही. तेव्हा आपल्या करिअरमधील पहिलीच केस लढत असलेली वकील अर्चना (काजल अग्रवाल) योगेशच्या पाठीशी उभी राहते. .यानंतर कोर्टात सरकार, बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि शेतकरी यांच्या विरोधात सुरू होणारी कायदेशीर लढाई संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेते. पुढे कोर्टात योगेशला न्याय मिळतो का, त्याची ही कायदेशीर लढाई कुठपर्यंत मजल मारते हे चित्रपटात पाहिलेले बरे... दिग्दर्शक चेतन डीकेने एका संवेदनशील विषयाला हात घातला आहे. सध्याच्या वास्तव परिस्थितीवर भाष्य करणारा हा चित्रपट आहे. अभिनेता श्रेयस तळपदेने योगेश पाटील या भूमिकेचे बेअरिंग छान पकडले आहे. त्याच्या भूमिकेला विविध शेड्स आहेत आणि त्याने ती भूमिका समरसून साकारली आहे. काजल अग्रवालचा अभिनय ठीकठाक आहे. परंतु म्हणावा तसा ती काही प्रभाव पाडत नाही. .बालकलाकार तृषा शारदाने आपले काम उत्तम केले आहे. अन्य कलाकारांनी आपापल्या वाट्याला आलेल्या भूमिका प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. चित्रपटाचा विषय गंभीर आहे. परंतु तो सादर करताना त्रुटी राहिलेल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे पटकथा बांधताना गोंधळ उडालेला आहे. तसेच चित्रपटाचं एडिटिंग अजून चांगल्या प्रकारे करता आलं असतं.त्यामुळे चित्रपट आपला फारसा प्रभाव पाडत नाही. चित्रपटातील गाणी कथेला अडसर झाली आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाले तर विषय चांगला आहे. पण तो प्रभावीपणे मांडण्यात आलेला नाही..अश्विनी भावेने साधी ओळखही दाखवली नाही... महेश टिळेकरांनी थेट नाव घेतलं; अभिनेत्रीच्या वागण्यावर प्रश्नचिन्ह .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.