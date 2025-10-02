'माझी तुझी रेशीमगाठ' नंतर पुन्हा एकत्र दिसणार श्रेयस तळपदे आणि प्रार्थना बेहेरे; दसऱ्याच्या मुहूर्तावर दिली गुडन्यूज

छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतात. या मालिकांमध्ये अनेक कलाकार दिसतात. मात्र काही मालिका आणि त्यातील कलाकार कायमचे प्रेक्षकांच्या मनावर कोरले जातात. मालिका संपली तरीही हे कलाकार प्रेक्षकांच्या मनात राहतात. अशीच एक जोडी म्हणजे श्रेयस तळपदे आणि प्रार्थना बेहेरे यांची. हे दोघे 'माझी तुझी रेशीमगाठ' या मालिकेत दिसले होते. त्यात या जोडीला प्रेक्षकांचं प्रचंड प्रेम मिळालं होतं. आता दसऱ्याच्या मुहूर्तावर त्यांनी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना आनंदाची बातमी दिली आहे. .महिन्याभरापूर्वी श्रेयस आणि प्रार्थना यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ज्यात श्रेयसच्या हातात एक स्क्रिप्ट होती. त्यावरून प्रेक्षकांनी ते दोघे पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत का अशी विचारणा केली होती. याशिवाय प्रेक्षक कायमच 'माझी तुझी रेशीमगाठ या मालिकेचा दुसरा भाग आणण्याची मेकर्सना विनंती करताना दिसतात. आता आज दसऱ्याचं औचित्य साधून श्रेयसने त्याच्या नव्या प्रॉजेक्टची घोषणा केली आहे. त्याच्यासोबत अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे देखील झळकणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षक हे पाहून खूप खुश झाले आहेत. .श्रेयसने नुकतीच इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करत नवीन चित्रपटाची घोषणा केली आहे. यावेळी त्याने या पोस्टमधून “आईच्या आशीर्वादानं दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर नांदी होत आहे. एका नव्या निर्मितीची… असू देत लाख महिषासुर… पुरे आहे फक्त एक…’मर्दिनी’. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद आम्हा सर्वांवर अखंड राहू द्या! भेटूया .. २०२६ मध्ये!” असं म्हटलं आहे. श्रेयसनं यावेळी चित्रपटाचं मोशन पोस्टर शेअर केलं असून, तोच या चित्रपटाची निर्मिती करणार असल्याचं दिसतंय. दिग्दर्शक अजय मयेकर देखील त्यांच्या सोबत असणार आहेत. त्यामुळे आता ‘माझी तुझी रेशीमगाठ’नंतर श्रेयस तळपदे, प्रार्थना बेहेरे आणि या मालिकेचे दिग्दर्शक अजय मयेकर हे त्रिकूट पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी एक नवीन कलाकृती घेऊन येण्यास सज्ज झाले आहेत..या पोस्टवर अनेक कलाकारांनी आणि नेटकऱ्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्यात. दिग्दर्शक केदार शिंदे, अमृता खानविलकर, अभिजीत खांडकेकर यांसारख्या अनेकांनी कमेंट करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. या चित्रपटातील इतर कलाकारांबद्दल माहिती समोर आलेली नसली तरी त्यांच्या नव्या चित्रपटासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. . सायली -अर्जुन नाही तर ही आहे प्रेक्षकांची छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक आवडती जोडी; तेजश्री- सुबोधचा नंबर कितवा? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.