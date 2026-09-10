सचिन पिळगांवकरांना ट्रोल करणाऱ्यांना लेकीनं सुनावलं, नेटकऱ्यांनाही सडेतोड उत्तर देत म्हणाली...

SHRIYA PILGAONKAR DEFENDS HER FATHER: मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण करणारे अभिनेते सचिन पिळगावकर गेल्या अनेक वर्षांपासून मनोरंजनविश्वाचा भाग आहेत. प्रदीर्घ कारकिर्दीतील अनेक अनुभव आणि इंडस्ट्रीतील आठवणी त्यांनी विविध मुलाखतींमध्ये सांगितल्या आहेत, मात्र अलीकडच्या काळात त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोलिंगलाही सामोरं जावं लागतय. .आता त्यांची मुलगी आणि अभिनेत्री श्रिया पिळगावकरने हिने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. श्रिया म्हणाली, "सचिन पिळगावकर यांचा अनुभव समजून घेतल्याशिवाय त्यांच्या वक्तव्यांकडे पाहणं योग्य ठरणार नाही. सहा दशकांहून अधिक काळ त्यांनी चित्रपटसृष्टी जवळून पाहिली आहे. त्यामुळे मुलाखतींमध्ये त्यांच्या कारकिर्दीतील प्रसंग, अनुभव आणि इंडस्ट्रीशी संबंधित आठवणी सांगणं स्वाभाविक आहे. .'सचिन ट्रोल होतो कारण तो...' पिळगांवकरांच्या ट्रोलिंगवर अशोक सराफांनी मांडलं स्पष्ट मत, म्हणाले...'त्याने तरुणपणीच...'.पुढे बोलताना ती असही म्हणाली, 'इतका प्रदीर्घ प्रवास असलेल्या कलाकाराला त्याच्या अनुभवांबद्दल बोलण्यासाठी आमंत्रित केलं जात असेल, तर त्या संवादाकडे त्याच संदर्भातून पाहायला हवं. प्रत्येक वक्तव्यावरून ट्रोल करणं योग्य नाही." .तिच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन टीका करणारे काही लोक कलाकार समोर दिसल्यावर त्यांच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी उत्सुक असतात. इंटरनेटवरची प्रतिक्रिया आणि प्रत्यक्ष भेटीतली वागणूक यामध्ये हा विरोधाभास अनेकदा दिसतो. यामुळे सोशल मीडियावर होणाऱ्या टीकेला ती आणि तिचं कुटुंब फारसं महत्त्व देत नसल्याचं श्रिया म्हणाली..Marathi News Live Updates : वैद्यनाथाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी.सचिन पिळगांवकरांबद्दल स्पष्टच बोलले गिरीश ओक, म्हणाले... 'रिकामटेकड्या लोकांचा उद्योगच ट्रोलिग...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.