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सचिन पिळगांवकरांना ट्रोल करणाऱ्यांना लेकीनं सुनावलं, नेटकऱ्यांनाही सडेतोड उत्तर देत म्हणाली...

SACHIN PILGAONKAR TROLLING CONTROVERSY: सचिन पिळगांवकरांना सोशल मीडियावर ट्रोल करणाऱ्यांना त्यांची मुलगी श्रिया पिळगांवकरने सडेतोड उत्तर दिलं आहे. वडिलांच्या अनुभवाबद्दल बोलताना श्रिया नेमकं काय म्हणाली? जाणून घ्या.
SACHIN PILGAONKAR TROLLING

SACHIN PILGAONKAR TROLLING

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHRIYA PILGAONKAR DEFENDS HER FATHER: मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण करणारे अभिनेते सचिन पिळगावकर गेल्या अनेक वर्षांपासून मनोरंजनविश्वाचा भाग आहेत. प्रदीर्घ कारकिर्दीतील अनेक अनुभव आणि इंडस्ट्रीतील आठवणी त्यांनी विविध मुलाखतींमध्ये सांगितल्या आहेत, मात्र अलीकडच्या काळात त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोलिंगलाही सामोरं जावं लागतय.

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