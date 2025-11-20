ग्लोव्ह्ज घालून जेवत होती श्रुती मराठे; नवऱ्याने लपून काढला व्हिडिओ, म्हणतो- ग्लोव्ह्ज घालूनच तिने हात धुतला

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर गाजलेली मराठी अभिनेत्री श्रुती मराठे सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती तिचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते. तिने अभिनेता गौरव घाटणेकरसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक लोकप्रिय जोड्यांपैकी एक त्यांची जोडी आहे. ते दोघे नेहमीच एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसतात. एकमेकांवरील प्रेमही व्यक्त करतात. अशातच आता गौरवने श्रुतीचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यात श्रुती जेवताना दिसतेय. मात्र ती चक्क ग्लोव्हज घालून जेवताना दिसतेय. तिचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय. .गौरवने श्रुतीचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. जो त्याने लपून छपून शूट केलाय. या व्हिडिओत श्रुतीने ग्लोव्हज घातले आहेत. हा व्हिडिओ पाहून ती अशी ग्लोव्हज घालून का जेवतेय असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. ती अगदी शांतपणे जेवताना दिसतेय. त्याने हा व्हिडिओ काढलाय याची पुसटशीही कल्पना तिला नाही. यात गौरव म्हणतोय, 'हे बघा, श्रृती ताई आज ग्लव्स घालून जेवत आहेत. कारण आज त्या नेल जॉब करून आल्यात. मग आज घरी जेवायला होती भेंडीची भाजी आणि भाकरी. तर ग्लव्स घालूनच तिने हात धुतला आणि जेवायला बसली. कारण जर त्याला हळद लागली तर आज तिने जो केलेला नेल जॉब होता तो खराब झाला असता म्हणून...'.हा व्हिडिओ शेअर करत त्याने लिहिलं, 'नेल्स अपॉइंटमेंटनंतर तुमची नखं वाचवणं...'. या व्हिडीओवर श्रृती कमेंट करत गौरवलाच प्रश्न विचारला आहे. तिने लिहिलं, 'मला दोन प्रश्न विचारायचे आहेत, एक म्हणते ताई काय आहे? दुसरा नेल जॉब काय आहे?' त्यानंतर श्रृतीने आणखी एक कमेंट करत 'तू मेलास' असं लिहित अँग्री इमोजी देखील पोस्ट केलेत. कलाकारांना अनेक गोष्टीची काळजी घ्यावी लागते. मग ते स्किनकेअर असो किंवा नखांची काळजी घेणं असो. नखं सांभाळण्यासाठी ती ग्लोव्हज घालून जेवत होती. या नवराबायकोमधील ही नोकझोक चाहत्यांना मात्र आवडली आहे. .अखेर तेजश्रीने करून दाखवलंच! 'वीण दोघातली...'ची टॉप ५ मध्ये एंट्री; स्टार प्रवाहच्या या मालिकांचा TRP घसरला, कोण कितव्या स्थानी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.