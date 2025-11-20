Premier

ग्लोव्ह्ज घालून जेवत होती श्रुती मराठे; नवऱ्याने लपून काढला व्हिडिओ, म्हणतो- ग्लोव्ह्ज घालूनच तिने हात धुतला

SHRUTI MARATHE EATING WITH HANDGLOVES VIRAL VIDEO : अभिनेत्री श्रुती मराठे ही हातात ग्लोव्हज घालून जेवण करतानाचा एक व्हिडिओ तिच्या नवऱ्याने शेअर केलाय. जो पाहून नेटकरी चकीत झालेत.
छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर गाजलेली मराठी अभिनेत्री श्रुती मराठे सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती तिचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते. तिने अभिनेता गौरव घाटणेकरसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक लोकप्रिय जोड्यांपैकी एक त्यांची जोडी आहे. ते दोघे नेहमीच एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसतात. एकमेकांवरील प्रेमही व्यक्त करतात. अशातच आता गौरवने श्रुतीचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यात श्रुती जेवताना दिसतेय. मात्र ती चक्क ग्लोव्हज घालून जेवताना दिसतेय. तिचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय.

