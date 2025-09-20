शुभा खोटेंनी सांगितलं कसं झालेलं विजू खोटेंचं निधन; भावाबद्दल म्हणाल्या- तो मला बरं वाटत नाहीये म्हणाला आणि...

मराठी सिनेसृष्टीत अनेक भाऊबहिणीच्या जोड्या आहेत. त्यातील एक गाजलेली जोडी म्हणजे विजू खोटे आणि शुभा खोटे. या दोन्ही भाऊ बहिणीने मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतही नाव कमावलं. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवणारे हे दोघे कायम एकमेकांच्या मागे भक्कम आधार म्हणून उभे राहिले. विजू यांची 'शोले' चित्रपटातली कालियाची भूमिका प्रचंड गाजली. मात्र काही वर्षांपूर्वी त्यांचं निधन झालं. ते ७८ वर्षाचे होते. एकुलत्या एक भावाला गमावल्यानंतर शुभा यांना कोणाचाही आधार राहिला नाही. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपलं भाऊ गमावल्याचं दुःख बोलून दाखवलं आहे. .नुकत्याच लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत शुभा या त्यांच्या आणि त्यांच्या भावासोबतच्या बॉण्डिंगबद्दल बोलल्या आहेत. मुलाखतीत बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मला भाऊ पाहिजे होता आणि त्यासाठी मी देवाकडे कायम प्रार्थना करायचे. माझ्या जन्मानंतर तो सव्वा पाच वर्षांनी झाला. लहानपणी मी त्याला जीवापाड जपायचे. अगदी शाळेत जातानाही मी त्याला प्रोटेक्ट करायचे. पण, आम्ही मस्ती देखील खूप करायचो. मुळात तो स्वभावाने गरीब होता. आम्ही कुठे बाहेरगावी जात असलो तर एकमेकांना फोन लावून सांगायचो. अगदी शेवटपर्यंत आमचा संवाद चालू होता. एखादा प्रॉब्लेम असला तरी आम्ही एकमेकांसोबत बोलायचो. अजूनही मालिका वगैरे बघताना तो समोर दिसला तरी मला खूप त्रास होतो. त्याच्याशिवाय मला कोणीच नव्हतं. आता फक्त माझी मुलगी आहे. जे माझं रक्ताचं नातं आहे.' .आजारपणाने हिरावला भाऊ त्या पुढे म्हणाल्या, 'तेव्हा मला आता बरं वाटत नाहीये, मी लवकरच जाणार असं तो बोलायचा. मी म्हणायचे असं बोलू नको तुझ्याशिवाय माझं कोणीही नाही. अखेरच्या दिवसात त्याला खूप त्रास सहन करावा लागला. डायबिटीस झालं होतं. हार्टचं ऑपरेशन झालं आणि मग त्याच्या किडनीत पाणी झालं हे शेवटच्या दिवसात खूपच वाढलं. काही खात नसल्यामुळे मी त्याला भेटायला गेले. मला आठवतंय, तेव्हा शेवटचं त्याने काहीतरी खाल्ल असेल. त्याला म्हटलं लवकरच बरा हो आपल्याला गोव्याला जायचं आहे. कधी असं वाटलं नाही तो इतक्या लवकर जाईल.' .शुभा यांनी अनेक मराठी चित्रपट गाजवलेत. सोबतच त्या अनेक मालिकांमध्येही दिसल्या. त्यांची 'माझा पती करोडपती' मधील सचिन पिळगावकर यांच्या आईची भूमिकाही चांगलीच गाजली. .प्रिया मराठेच्या निधनानंतर पती शंतनू मोघेने दिली पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला- मधल्या काळात मी सगळं सोडून... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.