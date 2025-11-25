Premier

'भाभीजी घर पर हैं' सोडताना शुभांगी अत्रेला अश्रू अनावर; १० वर्ष अंगुरी भाभी केल्यावर म्हणते, 'शिल्पा सोडून गेली तेव्हा...'

SHUBHANGI ATRE GET REPLACE AS ANGURI BHABHI AFTER 10 YEARS: 'भाभी जी घर पर हैं' या मालिकेतून अंगुरी भाभी साकारणाऱ्या अभिनेत्रीची म्हणजेच अभिनेत्री शुभांगी अत्रे हिची एक्झिट होतेय. आता निर्मात्यांनी तिच्या जागी पुन्हा एकदा शिल्पा शिंदेला कास्ट केलंय.
SHUBHANGI ATRE

SHUBHANGI ATRE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

'भाभी जी घर पर हैं' ही मालिका घराघरात गाजली. यातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांना आवडलं. मात्र (Bhabi Ji Ghar Par Hai) या मालिकेतील शुभांगी अत्रेचा (Shubhangi Atre) प्रवास आता 'अंगूरी भाभी' (Angoori Bhabhi) म्हणून थांबला आहे. जवळपास १० वर्षे या शोचा भाग राहून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणाऱ्या या अभिनेत्रीने आता आपला 'पॅकअप' केला आहे. तिने या मालिकेचा निरोप घेतलाय, कारण निर्माते आता मूळ अंगूरी म्हणजेच शिल्पा शिंदेला (Shilpa Shinde) परत मालिकेत आणत आहेत. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी शुभांगीला अश्रू अनावर झालेत.

