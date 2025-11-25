'भाभीजी घर पर हैं' सोडताना शुभांगी अत्रेला अश्रू अनावर; १० वर्ष अंगुरी भाभी केल्यावर म्हणते, 'शिल्पा सोडून गेली तेव्हा...'

'भाभी जी घर पर हैं' ही मालिका घराघरात गाजली. यातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांना आवडलं. मात्र (Bhabi Ji Ghar Par Hai) या मालिकेतील शुभांगी अत्रेचा (Shubhangi Atre) प्रवास आता 'अंगूरी भाभी' (Angoori Bhabhi) म्हणून थांबला आहे. जवळपास १० वर्षे या शोचा भाग राहून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणाऱ्या या अभिनेत्रीने आता आपला 'पॅकअप' केला आहे. तिने या मालिकेचा निरोप घेतलाय, कारण निर्माते आता मूळ अंगूरी म्हणजेच शिल्पा शिंदेला (Shilpa Shinde) परत मालिकेत आणत आहेत. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी शुभांगीला अश्रू अनावर झालेत. .शुभांगीने गेल्या आठवड्यात आपल्या भूमिकेचा शेवटचा एपिसोड शूट केला आणि तिने फक्त आभार व्यक्त केले आहेत. 'ईटाइम्स' सोबत बोलताना शुभांगी अत्रे म्हणाली, "मी मिसेस कोहलीला वचन दिलं होतं की माझा शोमधील प्रवास 'आन, बान और शान' सह सुरू होईल आणि त्याच पद्धतीने संपेल. मला यापेक्षा चांगल्या निरोपाची अपेक्षा नव्हती. रिप्लेसमेंटचे कारण काय आहे, यात अडकण्यात काही अर्थ नाही. मी याकडे एका 'आशीर्वादासारखं' पाहते. कारण एक कलाकार म्हणून, मला आता नवीन भूमिकांचा शोध घ्यायचा आहे. येथून बाहेर पडून पुन्हा कामाचा शोध सुरू करणे, हाच माझा विचार आहे. आयुष्यात एवढं काही पाहिल्यानंतर, आता मी पूर्णपणे तयार आहे आणि फक्त माझ्या मुलीवर आणि कामावर लक्ष देणार आहे.'.शो सोडल्याने शुभांगीला वाईट वाटलं१० वर्षांपासून ज्या शोचा ती भाग होती, तो सोडणं तिच्यासाठी खूप कठीण होतं, असं शुभांगीने सांगितलं. ती म्हणाली, "मला अगदी घर सोडल्यासारखं वाटलं. शूटिंगच्या शेवटच्या काही दिवसांत मी खूप भावूक झाले होते. हे पात्र माझ्या आयुष्याचा एक भाग बनलं होतं. मी खूप आभारी आहे कारण या शोने मला सर्व काही दिलं." शिल्पा शिंदेने २०१६ मध्ये हा शो सोडला होता आणि शुभांगीने तिची जागा घेतली होती. दुसऱ्या अभिनेत्रीला रिप्लेस करण्याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, "कोणाची जागा घेणं कधीच सोपं नसतं. जेव्हा तुम्ही एखादं पात्र नवीन पद्धतीने साकारता, तेव्हा तुम्ही त्याला तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाने आणि अनुभवाने आकार देता. पण जेव्हा तुम्ही आधीपासूनच अस्तित्वात असलेलं पात्र साकारता, तेव्हा तुम्हाला त्याचे बारकावे कायम ठेवावे लागतात.'.'त्याला कॉपी न करताही प्रेक्षकांशी तेच बंध कायम ठेवणं महत्त्वाचं असतं. प्रेक्षकांनी मला इतकं प्रेम दिलं आणि माझा स्वीकार केला, यासाठी मी आभारी आहे. शेवटी, मला समाधान आहे की मी माझं काम पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने केलं. मी चॅनल, निर्माते आणि संपूर्ण टीमची आभारी आहे. मी टेक्निशियन्सना खूप मिस करेन, कारण त्या सगळ्यांसोबत माझं एक घट्ट नातं आहे.".शुभांगीने १० वर्षे शो सांभाळला शुभांगी पुढे म्हणाली, "मला फक्त एवढंच सांगायचें आहे की मी आता हा रिप्लेसमेंटचा खेळ संपवत आहे. मी माझ्या आईला सांगितलं होतं की शिल्पाने नऊ-दहा महिन्यांतच शो सोडला होता, तेव्हा असे वाटले की त्यांनी माझ्याकडे एक 'नवजात बाळ' सोपवलं आहे. मी त्या बाळाला १० वर्षे सांभाळलं आणि आता मी त्याला परत करत आहे. मी मनापासून ते परत देत आहे. मी शिल्पा आणि शोच्या २.० आवृत्तीसाठी संपूर्ण टीमला शुभेच्छा देते.' .आणखी एका बॉलिवूड अभिनेत्रीचा संसार मोडला! पदरात तीन मुलं; कौटुंबिक हिसाचाराचा आरोप, मागितले ५० कोटी \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.